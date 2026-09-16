Где на Земле можно выжить? Названы готовые к концу света страны

Live Science: Австралия названа самым устойчивым местом при конце света

Австралия оказалась наиболее подготовленной к последствиям глобальных катастроф, таких как ядерная война, мощное извержение вулкана или столкновение с крупным астероидом. К такому выводу пришли авторы исследования, сообщило Live Science.

Ученые изучали глобальные катастрофические риски — события, которые могут привести к гибели более 10% населения планеты в течение нескольких месяцев или лет.

В исследовании специалисты проанализировали данные о продовольственной безопасности, биологических угрозах, вулканизме и других направлениях, а также изучили факторы, которые помогали обществам справляться с кризисами в прошлом.

Авторы выделили три основные группы угроз: события, способные закрыть доступ солнечного света, включая ядерную войну и крупные извержения вулканов; происшествия, нарушающие работу мировой инфраструктуры, например геомагнитные бури и масштабные кибератаки, а также биологические угрозы.

По мнению исследователей, важную роль в устойчивости стран играют развитая промышленность, возможность обеспечивать население продуктами питания и меньшая зависимость от международной торговли. При этом ученые подчеркнули, что полностью защищенных от глобальных катастроф регионов не существует.

Австралия заняла первое место в исследовании благодаря сочетанию нескольких факторов. Страна расположена в Южном полушарии, имеет развитую энергетическую инфраструктуру, крупное сельскохозяйственное производство и разные климатические зоны.

При этом авторы отметили, что союзнические отношения Австралии с США могут повысить ее уязвимость в случае ядерного конфликта.

Следом в списке оказались Аргентина, Бразилия и Новая Зеландия. Исследователи указали, что Новая Зеландия имеет преимущества из-за своего расположения, но сталкивается с рисками из-за действующих вулканов, небольшой промышленной базы и зависимости от морских связей.

Для Бразилии и Аргентины среди проблем были названы высокий уровень неравенства и политическая нестабильность.

На устойчивость государств также влияют качество управления и социальное равенство. Один из авторов исследования Флориан Ульрих Йен отметил, что во время крупных кризисов важны эффективные решения властей.

«Когда происходят такие катастрофы, нужно принимать правильные решения, и это зависит от того, насколько эффективно управление в вашей стране», — сказал Йен.

Исследование также показало, что США имеют ряд факторов уязвимости, включая риск ядерного конфликта, угрозу геомагнитных бурь и проблемы, выявленные во время пандемии COVID-19.

Другой участник исследования Дэвид Денкенбергер подчеркнул, что ни одна страна не способна противостоять всем возможным катастрофам. По его словам, устойчивость требует инвестиций в продовольственные системы, критическую инфраструктуру, торговые механизмы и управление.

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