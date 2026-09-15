Нострадамус предсказал появление ИИ: что нашли в текстах спустя 500 лет

Daily Mail: Нострадамус предсказал появление ИИ

Многовековое пророчество Нострадамуса вновь оказалось в центре внимания на фоне растущих опасений вокруг развития искусственного интеллекта. Некоторые сторонники мистических трактовок считают, что строки французского предсказателя XVI века могут быть связаны с появлением машин, способных мыслить и самостоятельно обучаться. Об этом сообщило Daily Mail.

Мишель де Нотрдам, более известный как Нострадамус, опубликовал сборник «Пророчества» в 1555 году. За прошедшие столетия его строки неоднократно пытались связать с крупными историческими событиями — от войн и катастроф до теракта 11 сентября и смерти принцессы Дианы.

Теперь внимание привлек один из фрагментов, который некоторые читатели сопоставляют с развитием искусственного интеллекта.

«Новый мудрец» и «одинокий разум»

Речь идет о строфе из «Четвертого века» Нострадамуса. В нем упоминается «новый мудрец» и «одинокий разум», а также говорится об учениках, которые могут стать бессмертными.

Сторонники современной интерпретации считают, что эти образы можно связать с технологиями: «одинокий разум» они сравнивают с искусственным интеллектом, а «бессмертие» — с идеей переноса человеческого сознания в цифровую форму.

При этом исследователи творчества Нострадамуса отмечают, что его тексты отличаются сложной символикой и часто допускают множество вариантов толкования.

Почему о пророчестве вспомнили именно сейчас

Интерес к старым предсказаниям усилился на фоне дискуссий о возможных рисках развития ИИ. В последние годы специалисты в области технологий неоднократно предупреждали, что создание все более мощных систем требует строгого контроля.

Бывший исследователь Anthropic Джейкоб Коксон заявил, что гонка крупных технологических компаний за создание более автономных моделей может привести к опасным последствиям. По его мнению, человечество пока не обладает достаточными механизмами контроля над системами, которые способны самостоятельно обучаться и принимать решения.

«Люди, создающие искусственный интеллект, искренне верят, что к концу десятилетия он может убить нас всех», — написал Коксон.

После его заявлений представители технологической отрасли вновь заговорили о необходимости регулирования разработки ИИ.

Реальные опасения ученых

Опасения по поводу искусственного интеллекта связаны не с мистическими прогнозами, а с реальными возможностями современных систем. Эксперты обсуждают риски использования ИИ для создания вредоносных программ, распространения дезинформации или помощи в разработке опасных технологий.

Глава Anthropic Дарио Амодей, руководитель OpenAI Сэм Альтман и предприниматель Илон Маск ранее заявляли о необходимости более осторожного подхода к развитию мощных моделей искусственного интеллекта.

При этом ученые расходятся во мнениях относительно вероятности глобальной катастрофы. Одни считают, что угрозы сильно преувеличены и технологии можно контролировать, другие предупреждают о необходимости заранее создавать системы безопасности.

Не только Нострадамус

Сторонники теорий о предсказаниях будущего также обращают внимание на слова болгарской провидицы Ванги. Ей приписывают прогнозы о том, что искусственный интеллект может изменить экономику и привести к серьезным социальным последствиям.

Сегодня споры вокруг ИИ ведутся уже не вокруг древних текстов, а вокруг практических вопросов: насколько быстро должны развиваться такие технологии, кто должен контролировать их использование и смогут ли люди сохранить управление над созданными ими системами.

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