«Открыла новую эру»: Валиева выступит в ледовом шоу в Мексике

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Организаторы представления объявили состав участников осеннего проекта.

Камила Валиева выступит в шоу в Мексике в каком

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фигуристка Камила Валиева выступит в ледовом шоу Passio CDMX в Мексике

Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в ледовом шоу Passio CDMX, которое пройдет в Мексике в октябре. Об этом сообщили организаторы представления в социальных сетях.

Спортсменка выйдет на ледовую арену Санта-Фе 3 и 4 октября. Начало шоу запланировано на 19:30.

Организаторы представили Валиеву как одну из самых заметных фигуристок своего поколения и напомнили о ее мировых рекордах. В публикации шоу отметили, что российская спортсменка оказала влияние на развитие фигурного катания.

«Камила Валиева открыла новую эру в фигурном катании. Теперь она продолжит это наследие на льду Passio CDMX», — говорится в сообщении организаторов.

Ранее Международный союз конькобежцев отклонил апелляции Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на решение о лишении их нейтрального статуса. Российские фигуристы не получили допуска к международным соревнованиям в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный союз конькобежцев (ISU) изменил правила допуска российских и белорусских фигуристов к международным соревнованиям.

Согласно новым требованиям, спортсмены с нейтральным статусом должны выполнить дополнительные условия для попадания в список запасных участников серии Гран-при. Российская сторона заявила, что считает эти требования несправедливыми.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.24
-0.10 97.30
-0.46
Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
Собянин: в рамках конкурса грантов для НКО отобрали 205 лучших проектов
15:10
Королевская семья боится правды? Украли новые мемуары о принцессе Диане
15:02
Серьезное предупреждение: КНДР пригрозили США и Республике Корея ядерным оружием
15:00
Ягода летом — польза зимой: как клубника помогает поддерживать иммунитет
14:55
«Открыла новую эру»: Валиева выступит в ледовом шоу в Мексике
14:47
Лавров: подготовка к войне с Россией — самая популярная тема у европейских элит

Сейчас читают

Сотрудник аэропорта Лейпцига рассказал, какой действительно дрон там поймали
Высоким мировым ценам на кофе скоро придет конец
«Мотор отказал в полете»: Соседов раскрыл последние планы Евгения Броневицкого
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен