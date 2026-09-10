Россия оспорит отказ ISU в нейтральном статусе для фигуристов

Российские фигуристы, которым отказали в нейтральном статусе, намерены оспорить решение Международного союза конькобежцев (ISU) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Федерация фигурного катания на коньках России и наши фигуристы, несправедливо лишенные права выступать на международных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев, в ближайшее время подадут к ISU иск в CAS», — приводит ТАСС слова Дегтярева.

Ранее ISU изменил правила допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в серии Гран-при. Согласно обновленному регламенту, фигуристам из этих стран, обладающим нейтральным статусом, необходимо выполнить дополнительные условия для включения в список запасных. Российская сторона считает такие требования несправедливыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на отзыв их нейтрального статуса. С сезона-2026/27 ISU разрешил российским спортсменам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

Кондратюк должен был участвовать в серии «Челленджер» в Токио 4–6 сентября, но перед стартом его заменил Владислав Дикиджи, который в итоге победил. Валиева получила возможность вернуться к тренировкам после четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил с 25 октября 2025 года.

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