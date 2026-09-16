Лавров: подготовка к войне с Россией — самая популярная тема у европейских элит

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Василиса Власова
Василиса Власова 25 0

Политик отметил, что если Европа совершит попытку нападения на РФ, то противостояние окажется очень коротким.

Лавров назвал подготовку к войне с РФ популярной темой

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ardan Fuessmann

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Лавров назвал подготовку к войне с РФ самой популярной темой у европейских элит

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал тему подготовки к войне с Россией самой популярной темой среди европейских элит. Политик сделал заявление в рамках Международного фестиваля молодежи, который проходит в Екатеринбурге.

«Сейчас мы слышим заявления уже от руководства Европейского союза о необходимости готовиться к войне с нашей страной», — рассказал министр.

Глава российского МИД также подчеркнул, что российская сторона не раз заявляла о том, что не собирается нападать на Европу. Он также отметил, что президент России Владимир Путин в недавнем времени возвращался к этой теме и подтверждал отсутствие интереса со стороны России.

Тем не менее, по словам Лаврова, Европа ежедневно говорит о подготовке к войне против России. Политик заявил, что если Европа совершит попытку нападения на РФ, то это будет совсем другая война, и она будет очень непродолжительной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что конфликт на Украине мог закончиться еще год назад. Об этом жестко высказался Сергей Лавров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Лавров: подготовка к войне с Россией — самая популярная тема у европейских элит

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