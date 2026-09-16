Год без войны: Лавров раскрыл, кто сорвал путь к миру на Украине

Эфирная новость 33 0

Москва сохраняет готовность к диалогу, заявил глава российского МИД.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сергей Лавров высказался, о том, как был сорван путь к миру на Украине

Конфликт на Украине мог закончиться еще год назад. Об упущенном шансе на мир сегодня жестко высказался глава российского МИД Сергей Лавров. Он выступил перед московским дипкорпусом.

«Если бы американцы не отошли от договоренности Анкориджи, если бы их Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Главное, что Соединенные Штаты понимают первопричины этого конфликта, в отличие от других западных стран, которые уперлись в то, что Украина имеет право делать все, что она хочет. И никогда мы не признаем Крым российским, Донбасс тоже не признаем, и только границы 1991 года. На этой тупой абсолютно, извините меня за грубое слово, позиции Евросоюз по-прежнему стоит», — сказал Сергей Лавров.

При этом Россия готова к переговорам по урегулированию украинского кризиса и никогда не пыталась затягивать этот процесс. Также глава МИД сообщил, что намерен встретиться с госсекретарем США Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, там они планируют обсудить позицию Вашингтона по Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.24
-0.10 97.30
-0.46
Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:20
Невский снова как на открытке: Петербург раскрыл тайны старых домов
1:05
«Это то, что я испытываю»: Погребняк рассказала, как мода выражает ее состояние
1:00
«Нейросеть на экзамене — нельзя, в суде — можно»: ИИ ждет большая проверка
0:47
Год без войны: Лавров раскрыл, кто сорвал путь к миру на Украине
0:32
Обмен мудростью: Таиланд передал в дар России новое издание Типитаки
0:30
Врачи из Новосибирска провели македонцу сложнейшую операцию на сердце

Сейчас читают

Кравченко вышел из игры: Зеленский уволил генпрокурора Украины
Российский триколор устроил «прощальный сюрприз» в Бонне
Обмен мудростью: Таиланд передал в дар России новое издание Типитаки
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен