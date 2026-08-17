Трамп поручил сократить учения США и Южной Кореи, чтобы не провоцировать КНДР

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 21 0

По его словам, Пхеньян никогда не угрожал Вашингтону.

США сокращают военные учения с Южной Кореи из-за КНДР

Фото: Reuters/Ken Cedeno

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Совместные военные учения США и Южной Кореи дорого обходятся Вашингтону и посылают «враждебный сигнал» КНДР. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Он подчеркнул, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету уменьшить масштаб маневров с Сеулом.

«Эти учения не только обходятся дорого, причем большую часть расходов, как обычно, берут на себя США, но и подают совершенно неуместный и враждебный сигнал стране, которая за время президентства Дональда Трампа не представляла угрозы и проявляла уважение», — написал Трамп, напомнив про «очень хорошие отношения» с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Глава Белого дома также выразил недовольство тем фактом, что Вашингтон давно дал согласие на участие в учениях. При этом американский лидер отметил, что полное сворачивание совместных с Сеулом военных маневров уже невозможно.

Кроме того, Трамп упрекнул президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена в отказе участвовать в ядерном разоружении Ирана. По его словам, на просьбу в Сеуле прямо заявили о нежелании присоединяться к этому процессу.

Ранее южнокорейский лидер призвал КНДР начать мирные переговоры ради процветания двух стран. Он заявил, что у властей Южной Кореи нет враждебных планов по отношению к Пхеньяну.

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