«Плакала и писала письма»: медсестра вышла замуж за автобусный маршрут

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 21 0

Женщина не исключает, что заведет в будущем мужчину на стороне.

Медсестра вышла замуж за автобусный маршрут — подробности

Фото: 5-tv.ru

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Mirror: 35-летняя медсестра вышла замуж за автобусный маршрут

35-летняя медицинская сестра Йелине Лизбет Патиньо заявила, что состоит в браке с автобусным маршрутом, который называет «любовью всей своей жизни». Об этом сообщило Mirror.

Женщина, работающая медсестрой и певицей в Колумбии , рассказала о своей привязанности к красным сочлененным автобусам маршрута A60/F60 в Боготе. По ее словам, она даже устроилась уборщицей, чтобы находиться рядом с транспортом.

Патиньо утверждает, что ее интерес к автобусам появился еще в детстве. В десять лет она, по ее словам, впервые столкнулась с механофилией — привязанностью к машинам.

Позже женщина влюбилась в автобус, который курсировал между Сан-Пабло и Пасто.

«Я по уши влюбилась в амеждугородний автобус, который курсировал между муниципалитетами Сан-Пабло и Пасто. Моя любовь была глубокой и искренней. Я плакала из-за него и писала ему письма», — рассказала она.

Позже объектом ее внимания стал маршрут 60. Женщина отмечает, что ее привлекает не конкретный автобус, а весь маршрут с обозначением A60 и F60.

«Я люблю именно этот конкретный объект: сочлененный автобус, когда он следует по 60-му маршруту. Электронный дисплей, на котором отображается цифра 60, тоже является частью машины», — сказала Патиньо.

По ее словам, символическая свадьба прошла с белым платьем, тортом, кольцом и участием близких людей. Позже она получила документ, который называет подтверждением этого союза. Также женщина сделала татуировку с изображением передней части автобуса, надписью «F60 Portal Américas» и городским собором.

Патиньо призналась, что опасается закрытия маршрута из-за строительства метро. По ее словам, она пытается привлечь внимание к сохранению 60-го маршрута и планирует обращаться за поддержкой к организациям, связанным с механофилией и объектной сексуальностью.

«Я не хочу, чтобы этот маршрут убрали. Это самая огромная и прекрасная любовь, какую только можно себе представить. Мне нужна международная поддержка», — заявила женщина.

Она также отметила, что ее привязанность к автобусам не исключает отношений с мужчинами и создания семьи в будущем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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