«Счастье»: Мерзликин показал редкое фото с 75-летней мамой на прогулке в лесу
Актер поделился осенним снимком с Ниной Павловной.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Андрей Мерзликин показал редкое фото с 75-летней мамой
Актер Андрей Мерзликин опубликовал теплый кадр с самым близким человеком — мамой Ниной Павловной. Звезда «Бумера» отправился с ней на прогулку по осеннему лесу и запечатлел момент на фоне берез.
Снимком артист поделился с подписчиками, сопроводив его размышлениями о том, как важно замечать это время года.
«Осень нуждается, чтобы на нее обращали внимание. Тогда она дарит те чувства, которые испытали в свое время и Пушкин, и Левитан. Совет: найдите время потеряться в трех березах осеннего леса. Спасибо за прогулку, мама», — написал Мерзликин.
Аудитория тепло отреагировала на публикацию. В комментариях появились отклики поклонников.
«Осень, лес и мама рядом, что еще надо?» — писали одни.
«Счастье, когда мамочка рядом», — отметили другие пользователи.
«Чудесное фото», — сошлись во мнении третьи.
Андрей Мерзликин с мамой Ниной Павловной.
Это не первый случай, когда актер делится кадрами с родительницей. Ранее он публиковал редкий снимок с Ниной Павловной по случаю ее 75-летия. Тогда Мерзликин назвал маму «мое сокровище, меня воспитавшее».
«Спасибо, что не взрослеешь, и твоя внутренняя девочка смешит меня и радует», — писал он в тот раз.
Поклонники присоединились к поздравлениям, заметив, что мама воспитала прекрасного мужчину.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Ходченкова, мать актрисы Светланы Ходченковой обосновалась в небольшой деревне во Владимирской области. Женщина держится в стороне от городского уклада, ведет замкнутый образ жизни и, как утверждается, почти не поддерживает связь с дочерью.
Сейчас она проживает в доме, который был приобретен для нее дочерью.
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