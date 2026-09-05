Вдова Караченцова назвала срок возвращения Михаила Ефремова в кино

Актриса Поргина заявила, что Ефремов вернется в кино после работы в театре

Заслуженная артистка РФ Людмила Поргина высказалась о возвращении своего коллеги по цеху и званию Михаила Ефремова в кино в беседе с журналистами издания Газета.ру. По ее словам, актер решил сделать паузу в съемках и сосредоточиться на работе в театре, где он ищет себя в репертуаре и режиссуре.

Поргина поддержала выбор Ефремова и провела параллель с выбором своего покойного мужа Николая Караченцова, который всегда ставил живые постановки во главу угла, отодвигая все остальные проекты на второй план.

«Он (Ефремов. — Прим. ред.) понял, что кино его отвлекает, а в театре он репетирует роли, работает с режиссером. Он уверен, что позиция его правильная, и я тоже так считаю. Мой Коля, когда снимался, всегда ставил цель — кино не должно мешать спектаклям в театре, потому что там у него была главная жизнь», — рассказала Поргина.

Людмила Андреевна заверила, что Ефремов вернется в кино, как только наступит подходящий момент.

«Конечно. Он же только недавно вернулся свободным человеком, поэтому ищет себя в репертуаре, режиссуре, чтобы быть событием в театральной жизни», — заключила она.

Ранее в прессе появились сообщения, что Михаил Ефремов был заявлен в новый проект Александра Баршака «Отец, еще отец», его партнером должны были стать Данила Козловский, Адам Кумаев, Аня Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова. Однако актер отказался от съемок, сосредоточившись на работе в театре Никиты Михалкова.

Ранее в интервью 5-tv.ru народная артистка РФ Ирина Розанова рассказала о жизни Ефремова в театре. Ему предстоит премьера спектакля Никиты Михалкова по пьесе Горького «Васса Железнова». В постановке также заняты Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Михаил Пореченков. Розанова отметила, что коллега в прекрасной актерской форме, полон энергии, вдохновлен и фонтанирует идеями.

Актер вышел на свободу условно-досрочно в апреле 2025 года после 4,5 лет заключения — по его вине произошло смертельное ДТП. Он уже появлялся на сцене в спектакле «Без свидетелей» в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова.

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