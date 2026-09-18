«Профессия не сразу отвечает взаимностью»: Хабенский о пути артиста

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 44 0

Актер рассказал о важности преданности своему делу.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Константин Хабенский дал совет начинающим актерам

Народный артист РФ Константин Хабенский заявил, что верность и преданность профессии являются важными качествами для молодых артистов. Об этом актер рассказал корреспонденту 5-tv.ru на открытии цикла вечеров «Моя школа» содружества выпускников Школы-студии МХАТ.

«Вот для этого, собственно, и привлекаем человеческий и творческие ресурсы выпускников Содружества для того, чтобы студенты понимали, что это сразу все не дается», — сказал Хабенский.

Актер отметил, что молодым специалистам важно понимать: профессиональный путь требует времени, а результат не всегда приходит сразу. По его словам, опыт выпускников помогает студентам лучше осознать особенности будущей профессии.

«Верность и преданность профессии потом может чем-то хорошим обернуться для тебя или не обернуться. Но преданность и верность профессии — это важная вещь», — подчеркнул народный артист РФ.

Хабенский добавил, что с подобными ситуациями сталкивался в спорте, наблюдая за молодыми игроками в командных дисциплинах. Он отметил, что желание быстро получить результат может мешать развитию.

«Пока профессия не ответила вам взаимностью всем», — отметил актер.

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