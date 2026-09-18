Житель Чукотки вернулся с рыбалки ради стопроцентной явки на выборах

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 1 241 0

Его голос стал финальным.

Житель Чукотки вернулся с рыбалки ради выборов

Фото: © РИА Новости/ Александр Кряжев

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Житель села Нешкан на Чукотке Сергей Утек вернулся с рыбалки, чтобы стать последним избирателем и обеспечить стопроцентную явку на участке. Об этом ТАСС сообщили в окружном избиркоме.

На избирательном участке № 49 в Нешкане для достижения абсолютного показателя не хватало одного голоса. Им должен был стать Сергей Петрович Утек, который в это время находился на рыбалке.

«Оказалось, мужчина ушел на рыбалку. Но как только Сергей Петрович узнал, что от него зависит успех всего села, он бросил удочки и прибежал на участок», — рассказали в избиркоме региона.

После этого Нешкан стал вторым населенным пунктом Чукотки, где была зафиксирована стопроцентная явка избирателей. Ранее такого результата добились жители села Нутэпэльмен.

Голосование проходит в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Избиратели выбирают 450 депутатов по смешанной системе: половину — по партийным спискам (с пятипроцентным барьером), половину — по одномандатным округам.

В бюллетене — десять политических партий, в кампаниях участвуют тысячи кандидатов, среди которых не только опытные политики, но и представители профессий, важных для общества: врачи, учителя, волонтеры, ветераны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что явка на выборах в Государственную думу девятого созыва по России составляет 4,83% на 10:09 утра по московскому времени. Отмечается, что в эту цифру не включили результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ). 4,83% — только те, кто пришел на обычные избирательные участки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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