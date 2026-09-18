Путин присвоил звание заслуженной артистки России Ольге Будиной

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

Широкую известность актрисе принесла роль Марины Голощекиной в сериале «Граница. Таежный роман».

Ольге Будиной присвоили звание заслуженной артистки России

Фото: © РИА Новости/Анастасия Петрова

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Актриса театра и кино Ольга Будина присвоено почетное звание заслуженной артистки Российской Федерации.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. В нем отмечается, что звание Будиной присвоено за большие заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Ольга Будина известна по ролям в фильмах «Даун Хаус» и «Романовы. Венценосная семья», а также сериалам «Граница. Таежный роман», «Идиот», «Московская сага» и «Земский доктор».

Широкую известность актрисе принесла роль Марины Голощекиной в сериале «Граница. Таежный роман» 2000 года. В «Романовах. Венценосной семье» Будина сыграла великую княжну Анастасию, а в экранизации романа Федора Достоевского «Идиот» исполнила роль Аглаи Епанчиной.

Будина также работала на телевидении, занималась документальными проектами и благотворительной деятельностью. В 2001 году она стала лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства.

Актриса родилась 22 февраля 1975 года в Одинцово Московской области. В 1997 году окончила Театральное училище имени Щукина.

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