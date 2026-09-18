Сотрудники ЦИК на протяжении всего времени находятся на связи с коллегами из регионов.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Красноухов; 5-tv.ru
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Памфилова: все избирательные участки в России открылись в штатном режиме
Все избирательные участки в России начали работу в штатном режиме. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе брифинга.
По ее словам, сотрудники ЦИК на протяжении всего времени находятся на связи с коллегами из регионов. Председатель комиссии отметила, что в процессе открытия участков возникали отдельные рабочие вопросы, однако они не повлияли на начало голосования.
«Все участки открылись. Мы были с нашими коллегами на связи все это время. По мере открытия участков, помимо возникновения тех или иных вопросов, слава богу, ничего экстраординарного не произошло. Все в штатном режиме», — сказала Памфилова.
Голосование проходит в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Избиратели выбирают 450 депутатов по смешанной системе: половину — по партийным спискам (с пятипроцентным барьером), половину — по одномандатным округам.
В бюллетене — десять политических партий, в кампаниях участвуют тысячи кандидатов, среди которых не только опытные политики, но и представители профессий, важных для общества: врачи, учителя, волонтеры, ветераны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в селе Нутэпэльмен на Чукотке все избиратели, включенные в список на участке, проголосовали в первый день выборов в Госдуму. По данным участковой избирательной комиссии, зарегистрированные жители полностью реализовали свое право выбора.
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