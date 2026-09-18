Первая любовь, авария и тайны: чем удивит новый сериал «Удар» на Пятом канале

Эфирная новость 42 0

В главной роли — актер Максим Дрозд.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жесткий характер, сильный противник и прошлое, которое неожиданно возвращается. В эти выходные на Пятом канале большая премьера — остросюжетный сериал «Удар».

В главной роли — звезда отечественного кино Максим Дрозд. Его герой — Николай Колесников — столичный тренер по боксу. Карьера идет вверх: впереди перспективное место наставника национальной сборной. Но один телефонный звонок меняет все.

В автомобильной аварии погибает первая любовь Николая. Он возвращается в родной город и вместе с сыном погибшей начинает опасное расследование, в ходе которого раскрывается множество тайн из прошлого.

Важная составляющая хорошего сериала — это слаженная работа всей команды. Профессионализм каскадеров, находчивость операторов-постановщиков и мастерство гримеров. Все это создает тот самый эффект присутствия и реальности происходящего. Редкий случай, когда группа сама делится кадрами со съемок. И той атмосферой, которая царила на площадке.

Старые связи, семейные тайны и неожиданные встречи — все это непредсказуемо закручивает сюжет. Но Колесников готов рискнуть всем ради правды.

Сможет ли герой докопаться до истины и одержать победу в самом сложном бою? Узнаете в это воскресенье.

Премьера сериала «Удар» — 20 сентября в 10:25 на Пятом канале.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
84.51
0.34 97.50
0.37
Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 21 по 27 сентября

Последние новости

12:22
Врезалась птица? Истребитель F-16 разбился во время учебного полета
12:16
В Свердловской области 103-летняя долгожительница проголосовала на выборах
12:12
Ким Кардашьян попала в больницу с болезнью, от которой умер ее отец
12:08
Карл III оскандалился: что ответил Букингемский дворец на обвинения брата принцессы Дианы
12:04
ВС РФ освободили пять населенных пунктов и установили контроль еще над пятью
12:01
Свадьба и выборы в один день: молодожены отправились из ЗАГСа на участок в ЕАО

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Стали известны даты новогодних каникул в 2027 году
«Интересно, за кого?» — Человек-паук пришел на избирательный участок в Хабаровске
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен