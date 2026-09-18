Первая любовь, авария и тайны: чем удивит новый сериал «Удар» на Пятом канале

Жесткий характер, сильный противник и прошлое, которое неожиданно возвращается. В эти выходные на Пятом канале большая премьера — остросюжетный сериал «Удар».

В главной роли — звезда отечественного кино Максим Дрозд. Его герой — Николай Колесников — столичный тренер по боксу. Карьера идет вверх: впереди перспективное место наставника национальной сборной. Но один телефонный звонок меняет все.

В автомобильной аварии погибает первая любовь Николая. Он возвращается в родной город и вместе с сыном погибшей начинает опасное расследование, в ходе которого раскрывается множество тайн из прошлого.

Важная составляющая хорошего сериала — это слаженная работа всей команды. Профессионализм каскадеров, находчивость операторов-постановщиков и мастерство гримеров. Все это создает тот самый эффект присутствия и реальности происходящего. Редкий случай, когда группа сама делится кадрами со съемок. И той атмосферой, которая царила на площадке.

Старые связи, семейные тайны и неожиданные встречи — все это непредсказуемо закручивает сюжет. Но Колесников готов рискнуть всем ради правды.

Сможет ли герой докопаться до истины и одержать победу в самом сложном бою? Узнаете в это воскресенье.

Премьера сериала «Удар» — 20 сентября в 10:25 на Пятом канале.

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