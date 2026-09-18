Путин подписал указ о награждении погибшей главы УИК орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества председателя участковой избирательной комиссии Елены Астаниной, погибшей в Запорожской области.

Астанина возглавляла УИК № 394 и работала в избирательной системе с 2022 года. Она участвовала в организации референдума в Запорожской области.

Женщина погибла 15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области в результате атаки беспилотника. По данным Следственного комитета России, после произошедшего было возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Следователи проводят мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к атаке.

О гибели Астаниной ранее сообщила Центральная избирательная комиссия России. В ЦИК выразили соболезнования ее родным, близким, друзьям и коллегам.

Решение о награждении стало известно на фоне проведения Единого дня голосования. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, Запорожская область стала одним из регионов, где сотрудники избирательных комиссий столкнулись с атаками.

Орден Мужества является государственной наградой России. Им награждают, в частности, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при защите страны, а также при выполнении других задач в условиях, сопряженных с риском для жизни.

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