Путин подписал указ о награждении погибшей главы УИК орденом Мужества

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 48 0

Елена Астанина погибла 15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области в результате атаки беспилотника.

Путин подписал указ о награждении погибшей главы УИК

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин подписал указ о награждении погибшей главы УИК орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества председателя участковой избирательной комиссии Елены Астаниной, погибшей в Запорожской области.

Астанина возглавляла УИК № 394 и работала в избирательной системе с 2022 года. Она участвовала в организации референдума в Запорожской области.

Женщина погибла 15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области в результате атаки беспилотника. По данным Следственного комитета России, после произошедшего было возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Следователи проводят мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к атаке.

О гибели Астаниной ранее сообщила Центральная избирательная комиссия России. В ЦИК выразили соболезнования ее родным, близким, друзьям и коллегам.

Решение о награждении стало известно на фоне проведения Единого дня голосования. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, Запорожская область стала одним из регионов, где сотрудники избирательных комиссий столкнулись с атаками.

Орден Мужества является государственной наградой России. Им награждают, в частности, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при защите страны, а также при выполнении других задач в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:23
Появились кадры: аттракцион остановился на ВДНХ, застряли 14 человек
23:19
Дошло до косы: в Алуште ревнивица набросилась на женщину с ребенком
23:12
Владимир Путин указал на попытки Украины сорвать выборы в России
23:00
Ночной перекус может аукнуться утром: чем опасна еда перед сном
22:45
Новую развязку на М-11 запустили на четыре месяца раньше срока
22:34
«Другой рельеф»: Хабенский раскрыл разницу между театральными школами двух столиц

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Путин заявил об уникальности и надежности российского оружия
Крайние меры: в Байкальске ввели комендантский час после нападений медведей
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен