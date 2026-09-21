«Делала дела»: Оксана Самойлова уехала в путешествие по ОАЭ

Оксана Самойлова опубликовала фотографии из Дубая

Оксана Самойлова отправилась в путешествие по Арабским Эмиратам. Блогер поделилась кадрами в своем профиле в социальной сети Instagram*.

На фото Самойлова позирует в купальнике у бассейна, на фоне которого видны силуэты небоскребов в Дубае. Поездка носила деловой характер.

«Была в Дубае, делала дела», — подписала подборку Самойлова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как бизнесвумен собирает своих детей в школу. У многодетной матери в этом году четыре ученика сядут за парты: старшая дочь Ариела перешла в девятый, Лея в шестой, Майя — в третий класс, а младший Давид переступил порог первого класса.

Известно, что Оксана тратит миллионы на оплату обучения в частных образовательных организациях. Год учебы обходится ей почти в два миллиона рублей за каждого ребенка. Также в круглую сумму выходит покупка брендовых вещей и школьных принадлежностей для дочерей и сына.

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