Силы ПВО за ночь сбили свыше 70 дронов ВСУ над Ростовской областью

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили больше 70 украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что вражеские дроны российские военнослужащие уничтожили в семи районах: Боковском, Миллеровском, Кашарском, Тарасовском, Шолоховском, Чертковском и Азовском.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.

Киевские боевики регулярно предпринимают попытки атаковать российские территории БПЛА и ракетами с начала специальной военной операции, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что в ночь на 21 сентября ПВО уничтожило 2444 дрона ВСУ над российскими регионами. БПЛА были перехвачены, в том числе в небе над Тульской, Тверской, Самарской, Ульяновской областями, а также над Краснодарским краем.

Прежде 5-tv.ru писал, что атака украинских дронов спровоцировал пожар в Таганроге в Ростовской области. Информация о погибших и раненых не поступала.

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