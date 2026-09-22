Силы ПВО за ночь сбили свыше 70 дронов ВСУ над Ростовской областью

Вражеские БПЛА были ликвидированы в семи районах.
Фото: © РИА Новости
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За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили больше 70 украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что вражеские дроны российские военнослужащие уничтожили в семи районах: Боковском, Миллеровском, Кашарском, Тарасовском, Шолоховском, Чертковском и Азовском.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.
Киевские боевики регулярно предпринимают попытки атаковать российские территории БПЛА и ракетами с начала специальной военной операции, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года.
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что в ночь на 21 сентября ПВО уничтожило 2444 дрона ВСУ над российскими регионами. БПЛА были перехвачены, в том числе в небе над Тульской, Тверской, Самарской, Ульяновской областями, а также над Краснодарским краем.
Прежде 5-tv.ru писал, что атака украинских дронов спровоцировал пожар в Таганроге в Ростовской области. Информация о погибших и раненых не поступала.
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