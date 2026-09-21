Хотел место под солнцем: 82-летний пенсионер умер после драки за шезлонг

Mirror: 82-летний мужчина умер после драки из-за шезлонга на пляже

На пляже в пригороде Афин умер 82-летний мужчина, пострадавший во время драки из-за шезлонга. Об этом сообщило Mirror.

Пенсионер приехал на пляж вместе с женой около десяти утра по местному времени. Между ним и незнакомым ему 76-летним посетителем возник спор из-за нехватки свободных мест.

Перепалка переросла в драку, к которой могли присоединиться сопровождавшие второго мужчину люди.

Пожилой отдыхающий получил несколько сильных ударов, упал на песок и потерял сознание. Очевидцы провели ему сердечно-легочную реанимацию и воспользовались дефибриллятором до приезда медиков.

Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу. Около одиннадцати утра он умер. Предполагается, что у пенсионера остановилось сердце, однако причиной смерти также могли стать полученные травмы.

Точные обстоятельства установят после вскрытия.

Полиция задержала 76-летнего мужчину и находившуюся на пляже 21-летнюю женщину. Пенсионер остался под стражей в полицейском участке, а девушку отпустили после допроса.

Для дачи показаний правоохранители также вызвали управляющего пляжным баром, которому принадлежали шезлонги. Власти сообщили, что все причастные к происшествию должны предстать перед мировым судьей. Расследование продолжается.

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