В Мурманске дорожники спасли ребенка во время пожара

Четверо мужчин растянули одеяло под окном и поймали малыша.
Фото: MAX/Глава Мурманска Иван Лебедев
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Четверо сотрудников Управления дорожного хозяйства Мурманска помогли ребенку спастись из горящего дома. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев в своем канале в МАКС.
По словам мэра, Василий Володин, Денис Морозов, Дмитрий Кузичев и Денис Ильяшенко оказались возле дома еще до приезда пожарных. Из окна шел густой дым, а внутри находился ребенок.
Мужчины быстро растянули под окном одеяло. Когда малыш выпрыгнул из окна, они поймали его. Ребенок благополучно приземлился и не пострадал.
Лебедев поблагодарил мурманчан за смелость и неравнодушие. Он сообщил, что всех четверых сотрудников представят к городской награде.
«За проявленные смелость и оперативность эти сотрудники будут представлены к заслуженной городской награде. Благодарю ребят за смелость и неравнодушие. Такие люди — гордость Мурманска», — написал глава города.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине спасатели помогли 15-летней школьнице выбраться из запертого почтомата. Девочка сама обратилась в службу спасения.
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