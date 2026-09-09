В Мурманске дорожники спасли ребенка во время пожара

Четверо сотрудников Управления дорожного хозяйства Мурманска помогли ребенку спастись из горящего дома. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев в своем канале в МАКС.

По словам мэра, Василий Володин, Денис Морозов, Дмитрий Кузичев и Денис Ильяшенко оказались возле дома еще до приезда пожарных. Из окна шел густой дым, а внутри находился ребенок.

Мужчины быстро растянули под окном одеяло. Когда малыш выпрыгнул из окна, они поймали его. Ребенок благополучно приземлился и не пострадал.

Лебедев поблагодарил мурманчан за смелость и неравнодушие. Он сообщил, что всех четверых сотрудников представят к городской награде.

«За проявленные смелость и оперативность эти сотрудники будут представлены к заслуженной городской награде. Благодарю ребят за смелость и неравнодушие. Такие люди — гордость Мурманска», — написал глава города.

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