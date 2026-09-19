Во Владивостоке врачи спасли новорожденного с экстремально низкой массой тела

Во Владивостоке врачи спасли младенца, родившегося с экстремально низкой массой тела — всего 830 граммов. Об этом сообщил Минздрав Приморья в своем профиле в мессенджере МАКС.

На 26-й неделе беременности врачи владивостокского роддома № 3 приняли решение об экстренном кесаревом сечении. Причиной для такого медицинского вмешательства стало преждевременное излитие околоплодных вод.

Новорожденного сразу же перевели в реанимацию, первую неделю он был под круглосуточным наблюдением врачей. Для поддержки дыхания медики использовали современный аппарат для искусственной вентиляции легких.

Состояние малыша стабилизировалось, и его перевели в профильное учреждение. За месяц и 14 дней вес мальчика вырос с 830 до 1460 граммов.

«Сын растет, крепнет, появились пухлые щечки, улыбка и хулиганский характер. Спасибо нашим врачам, что сделали это возможным!» — рассказала мама.

В свою очередь главврач родильного дома № 3 Светлана Сагайдачная отметила, что благодаря профессионализму врачей-неонатологов, новейшему оборудованию и поддержке национальных проектов даже экстремально маловесные дети получают шанс на полноценную жизнь.

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