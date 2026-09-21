Рекордная явка и кибератаки: чем запомнятся выборы в Госдуму 2026-го года

ЦИК подвел предварительные итоги выборов в Госдуму

Несмотря на провокации и попытки сорвать выборы, явка превысила 59% — и это рекордный показатель. Сегодня в Центральной избирательной комиссии подводят предварительные итоги. Обработано более 96% протоколов.

На данный момент «Единая Россия» получает почти 58% голосов. На втором месте — КПРФ, у нее 13%. Затем идут ЛДПР и «Новые люди». Окончательные итоги должны подвести до 25 сентября. Как прошли эти три дня и с какими вызовами пришлось столкнуться — расскажет корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

ЦИК обнародовал предварительные итоги выборов. Явка превысила 59%, свой голос отдали более 62 миллионов россиян.

«Предварительные итоги голосования. К тому табло сейчас приковано людей. Его фотографируют и даже фотографируются напротив него. Окончание этих выборов — настоящее историческое событие», — передает корреспондент «Известий».

Явка, проценты голосов за ту или иную партию в парламенте — все эти цифры еще будут корректироваться. Главное — все состоялось. Еще один вызов, на который Россия ответила сплоченностью и стойкостью.

«Эти выборы беспрецедентные по уровню внешних угроз и степени разного рода вызовов, которые мы успешно преодолели. Но это не стало поводом для отказа, а стало поводом максимально подготовиться и преодолеть все эти сложности», — отметила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Легко ли было организовать три дня голосования. Одновременно в России проходили выборы в парламент страны, кое-где выбирали власть в регионах. Всю ночь члены УИКов шелестели корешками.

Все это несмотря на атаки, попытки терактов и угрозы членам избирательных комиссий. За некоторыми враг установил слежку. К сожалению, и жертвы есть. И тяжело раненные.

«Вчера автомобиль, в котором находилась член участковой избирательной комиссии, подвергся целенаправленной бесчеловечной атаке БПЛА. Она серьезно пострадала: получила тяжелые осколочные ранения и была госпитализирована», — заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Но эта борьба была не напрасной. Невиданное внешнее давление на страну, винт и не вызвало обратный эффект.

«Ответом на подобное давление стала беспрецедентно высокая явка, то есть даже те, кто обычно в такой стандартной ситуации не ходит на выборы, ну просто считает, что это и без него пройдет, он встал и пошел», — сказал политолог Алексей Мартынов.

Легко ли было обеспечить дистанционное электронное голосование в 33 субъектах страны. Явка — почти 91%, невиданный киберуспех, учитывая, что всю систему постоянно накрывали кибератаками. И все мимо. Попытки вывести из строя нецифровую инфраструктуру тоже не удались.

«Наши недруги делали все, чтобы сорвать эти выборы. Причем это делали на протяжении последних двух месяцев. Террористические атаки, атаки беспилотников. Десятки тысяч, которые летели на Москву. Ничего! Им не удалось», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Легко ли было дать возможность проголосовать своим за рубежом? Участки в 152 странах, в том числе и недружественных. Чьи попытки помешать преодолевали. Та же Германия аккурат перед выборами закрыла консульство в Бонне. Граждане России ответили огромной очередью на участок в Берлине.

«За что голосуете? За Родину!»

Для тех, кто не смог проголосовать на чужбине, организовали приграничные пункты на нашей территории. А в новых регионах зафиксирована рекордная явка: в Херсонской области около 75%, в Запорожской — больше 80%. Хотя из-за налетов некоторые участки приходилось на время закрывать. Но пришли: для них это больше чем выборы — последний шаг интеграции в российское правовое поле.

Легко ли было, несмотря на информационные провокации, обеспечить максимально спокойные выборы: количество конфликтов на участках минимально. Все, даже самые незначительные жалобы, рассматривали мгновенно, мгновенно же принимались решения.

«На всю страну, на всех 90 с лишним тысяч избирательных участков, у нас произошло всего два таких неприглядных факта, которые моментально стали достоянием общественности. Потому что в нашей системе, которая максимально открыта и прозрачна, все тайное моментально становится явным», — отметила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Эти выборы — очередная победа. Избирателей, сотрудников избирательных комиссий, кандидатов, силовиков — всей страны. И, конечно, это было нелегко. Но это того стоило. И в мире это заметят и запомнят надолго. В том числе и наши враги.

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