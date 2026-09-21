Блогера Некоглая вместе с женой задержали за организацию притона в Молдавии

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Василиса Власова
Василиса Власова 15 0

Во время ареста стример напал на сотрудников полиции, а его супруга попыталась скрыться.

Блогера Некоглая задержали за организацию притона в Молдавии

Фото: legion-media/PEOPLETALK

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Блогер Николай Лебедев, более известный под псевдонимом Некоглай, был задержан по подозрению в торговле наркотиками в особо крупных размерах и организации притона в пригороде Кишинева, Молдавии. Вместе со скандально известным стримером под арест попала его жена, гражданка России. Об этом сообщает издание PulsMedia.

По данным следствия, блогер Некоглай причастен к организации употребления наркотиков несовершеннолетними, предположительно, подписчиками его канала, на территории его дома.

В ходе обыска, который проводился 16 сентября, полиция обнаружила улики: два пакета с запрещенными веществами, весы и измельчающие устройства. Задержание сопровождалось нападением на полицейских со стороны блогера и попыткой его жены скрыться.

Суд постановил арест для обоих на 30 суток, хотя изначально пару задержали на 72 часа. Местом содержания определена тюрьма № 13. Блогеру и его супруге грозит до 15 лет лишения свободы.

В 2022 году Некоглая депортировали из России за нарушение миграционного законодательства. Также он пародировал российского военнослужащего, отбрасывавшего гранаты с украинского дрона в окоп, а позже открыто поддерживал ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что гендиректора MIXIT Олега Пая задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

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