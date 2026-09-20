ВС РФ поразили склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ

Российские войска нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов и военно-технического имущества Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В министерстве уточнили, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ.

Ударам также подверглись цеха производства беспилотных летательных аппаратов, места их хранения, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов, военно-технического имущества, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — говорится в сообщении Минобороны.

Всего, как заявили в министерстве, объекты были поражены в 146 районах.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года обратился к нации и объявил о старте спецоперации по защите Донбасса. Ключевыми ее задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Глава государства акцентировал: ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Киев проигнорировал все дипломатические попытки урегулирования, и Россия приняла решение оказать военную поддержку республикам, которые на тот момент были самопровозглашенными. Запад во главе с США, ЕС и НАТО подал спецоперацию как «вторжение» и де-факто объявил нашей стране войну, запустив поток военной помощи киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал о работе российских средств противовоздушной обороны в зоне проведения специальной военной операции. За прошедшие сутки российские силы ПВО уничтожили восемь ракет «Фламинго», четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, а также 1 951 беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины.

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