Пока отец был на работе: мать напала с ножом на троих детей в автомобиле

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 53 0

Один ребенок скончался на месте.

Мать напала с ножом на троих детей в автомобиле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Mirror: мать напала с ножом на троих детей в автомобиле

Мать зарезала троих детей младше пяти лет. Малышей с ножевыми ранениями обнаружили в автомобиле в пригороде Сиднея. Об этом сообщило Mirror.

Машина частично съехала на обочину возле тропы, ведущей в национальный парк Голубые горы. Рядом с автомобилем в тяжелом состоянии находилась мать детей. Полиция подозревает ее в нападении.

До прибытия экстренных служб прохожие пытались оказать пострадавшим первую помощь. Одного ребенка спасти не удалось. Двоих детей доставили в детскую больницу. Женщину также госпитализировали. Все трое находятся в критическом состоянии.

Командующий полицией округа сообщил, что ранее женщина не попадала в поле зрения правоохранителей. Отец детей во время происшествия находился на работе. Его уже проинформировали о случившемся.

«Вы можете себе представить, каково это — получить такую трагическую новость. Этот человек на работе, занимается своими делами, и ему сообщили эту информацию», — сказал Нельсон.

Заместитель комиссара полиции назвал произошедшее предполагаемым убийством на бытовой почве. Расследование продолжается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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