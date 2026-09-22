Ремонтники в зоне СВО возвращают технику в строй за полдня

В зоне спецоперации одной из самых горячих точек остается так называемый Волчанский котел. Наши подразделения планомерно ликвидируют группировку ВСУ, которая находится в полном окружении. Силы противника еще пытаются прорвать линию обороны, запуская туда огромное количество беспилотников.

Часть из них все-таки выводит из строя нашу технику. Но опытные военные механики в самые короткие сроки возвращают машины на передовую. Как идет эта работа — увидел корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Грунтовка, разбитая гусеницами и колесами, и сразу за ней стена сосен, перемешанных с молодым подлеском. Это приграничье. Здесь все измеряется не километрами, а метрами продвижения.

«И вот поход по лесам приграничья — это когда ты вынужден вслушиваться в каждый звук, в каждое жужжание. И не раз и не редко путая жужжание даже пчел. Настолько здесь все внимательны ну буквально к каждому шороху», — сообщил корреспондент Денис Кулага.

Лес — это и укрытие, и ловушка одновременно. Под кроной сложнее наводить дроны, но и тебя сверху не видно. Обе стороны это понимают, и потому лес стал главным театром этой войны. Противник бросил для деблокады Волчанского котла все, что у него было из беспилотных сил. Но за каждой раскрытой точкой вражеского БПЛА следят.

Операторы беспилотников группировки работают хирургически точно: обнаружили пункт управления — координаты ушли наверх, и вот уже расчеты «Мсты» разворачиваются на позициях.

Где-то в пятнадцати километрах, в глубине лесного массива, вспыхивает и разваливается то, что было пунктом управления украинских БПЛА. Именно оттуда вражеские дроны шли на белгородское приграничье и вглубь, на мирные города. После выстрела — тишина, напряженная… Все смотрят в небо: не появится ли ответка.

— Просто надо делать свою работу и все, как бы не было страшно, я считаю, так и делаем!

— А как вы перебороли страх?

— Да никак! Страшно, но надо все равно делать, — сказал военнослужащий группировки войск «Север» ВС России с позывным «Сонный».

Из-за огромного количества дронов противника любая ошибка становится последней. Если враг все же дотягивается до нашей техники, то моментально подключаются ремонтно-эвакуационные группы. Работают урывками, в промежутках между пролетами, используя каждую минуту затишья.

Рембаза «Севера» — это не тыловой госпиталь для техники где-то в глубоком тылу. Это передовая, сжатая до размеров лесного навеса, натянутых маскировочных сетей и блиндажа. Здесь расширенный фронт работы — одни чинят технику, другие занимаются установкой специальной защиты. Рядом все контролируют те, кто после работ поведет эту технику в бой.

«В работах по восстановлению и техническому обслуживанию, и модернизации вооружений, техники принимают участие и экипажи, механики-водители, и наводчики-операторы, и командиры машин», — сказал военнослужащий группировки войск «Север» ВС России с позывным «Сибирь».

Проходит примерно полдня, и машина уже работает по целям. Так выглядит арифметика войны: чем быстрее техника вернется в строй, тем больше людей останется живыми. Здесь не считают подвиги. Здесь считают единицы восстановленной техники и дни, на которые эти машины продлят чью-то жизнь, пока идет бой за расширение буферной зоны в российском приграничье.

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