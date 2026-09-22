Загадочный вирус без температуры: врачи объяснили необычное течение болезни

В России тем временем гуляет загадочный вирус, при котором не всегда получится сесть на больничный. Тысячи жителей по всей стране жалуются на сильнейшую боль в горле, ломоту в теле и разбитое состояние. При этом температура остается в норме. Такое непривычное течение болезни породило слухи о новой, ранее неизвестной инфекции. И якобы она маскируется под обычные сезонные заболевания. А что на самом деле — выяснил корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Сначала кажется — обычная простуда. Сухость в горле, ломит суставы, голова раскалывается. А вот температуры не было и нет.

«Появилась сухость во рту, слабость такая, что к вечеру валюсь с ног. Состояние такое, будто грипп, но только без жара», — сказала Виктория Щербакова.

«Простуда без температуры» — эта загадочная эпидемия бушует от Калининграда до Владивостока. Андрей снова берется за градусник. Но там опять 36 и пять. В соцсетях он нашел сотни сообщений от людей с похожими симптомами и без температуры.

«Можно строить только мысли о теориях заговора, потому что это для многих стало неожиданностью. И вот у меня тоже, и у меня тоже такие же симптомы, которые не свойственны», — сказал Андрей Новожилов.

В Тверской области 2500 случаев ОРВИ, в Тульской — почти три тысячи, в Псковской — 1200. Врачи говорят: необычное течение болезни еще не означает появление неизвестного вируса. От ковида ежедневно заболевает около 20 тысяч человек, летальность более полутора процентов (1,74%). Практически всегда выявляют штамм «Стратус» — это мутировавший «Омикрон».

«Сейчас у нас циркулируют те же самые, которые были в прошлом году, его подвиды. Естественно, коронавирусная инфекция у нас уже выработала определенный иммунитет. Поэтому прививку мы от коронавирусной инфекции не делаем», — сказал главный врач медицинского центра, врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков.

Болезнь без температуры человек почти всегда переносит на ногах. Врачи, как правило, пишут ОРВИ и тест на вирус назначают не всегда.

«Кроме вирусов это вызывают и бактерии, кроме того мы говорим о так называемых вирусно-бактериальных ассоциациях, когда они вместе, но мы сможем это с вами обсуждать только после того, как люди сдадут мазки и мы увидим, что там присутствует», — сказал доктор медицинских наук, профессор и директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

Заговорили о загадочной эпидемии именно сейчас не случайно — в сентябре традиционно растет заболеваемость ОРВИ. Даже свой форум вирусологи проводят именно в эти дни. Обсуждают, что за вирусы уже циркулируют, а что придет позже.

«Это похоже на осенний прогноз погоды. Всю страну накрыл циклон в виде риновируса. Насморк, поражение верхних путей, температура вряд ли превысит 36,6. Аденовирус заденет горло, температура повысится до 38-40 градусов. В ближайшее время ждем гонконгский грипп из Южной Америки (H3N2), фронт свиного гриппа надвигается из Азии», — сообщил корреспондент Максим Облендер.

18 пунктов вакцинации от гриппа работают в столице. Желающих сделать прививку немало.

«Я считаю это своим долгом, поскольку работаю в образовательном учреждении», — сказала одна из женщин.

Все три штамма гриппа в этом году тоже мутировали.

«В этом сезоне применяются актуальные отечественные вакцины против гриппа, состав которых полностью обновлен под прогнозируемые штаммы вируса гриппа А и Б», — сказала врач-эпидемиолог Ирина Корытная.

Самое интересное, что грипп тоже может протекать без температуры и как раз после прививки. Так что какие именно вирусы привели к «простуде без температуры», может показать только тест.

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