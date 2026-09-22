Убогие? Ксения Бородина и Николай Сердюков подали в суд на психолога Степанову

Ксения Бородина и Николай Сердюков подали в суд на психолога Степанову

Телеведущая Ксения Бородина и ее супруг, блогер Николай Сердюков, обратились в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиком выступает психолог Вероника Степанова. Об этом 5-tv.ru стало известно из материалов дела.

Не так давно в социальной сети Вероника Степанова опубликовала ролик под названием «Бородина и Сердюков: убогие мужья с «Дома 2» / Паленые подарки». Видео начинается с созданной при помощи ИИ фотографии Сердюкова. Он изображен в образе опоссума.

После чего Степанова обсуждает отношения супругов в своей привычной манере. В видео психолог не стесняется в выражениях и по отношению к телеведущей, и по отношению к блогеру.

Степанова уже прокомментировала ситуацию. В частности, она сказала, что в суде ее интересы будет представлять известный медийный адвокат Екатерина Гордон. Первое заседание по этому делу должно пройти 29 октября в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга.

Ранее Вероника Степанова опубликовала видео, где жестко прошлась по телеведущей Иде Галич. Психолог, в том числе, подробно разобрала отношения блогера и ее некогда лучшей подруги Насти Ивлевой.

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