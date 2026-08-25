«Крыска»: психолог Вероника Степанова жестко прошлась по Иде Галич

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 126 0

Видеоблогер уверена, что телеведущая пытается купить счастье, выбирая слабых мужчин.

Что психолог Вероника Степанова сказала об Иде Галич

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Психолог Вероника Степанова назвала Иду Галич хитрой и лживой

Телеведущая Ида Галич хитренькая и лживенькая, считает психолог Вероника Степанова. Разбор личности Галич она сделала в новом выпуске на YouTube-канале.

Перед тем, как приступить к детальному разбору Иды Галич блогер, подчеркнула, что популярная ведущая болезненно относится к резким высказываниям в свой адрес.

Сначала Степанова прошлась по новому мужу Галич — бизнесмену Олегу Ледвичу. По мнению психолога, Ида осознанно выбирает мужчин слабее себя. И предприниматель не стал исключением.

«Я вижу во всех ее мужиках слабеньких альфонсиков, которых она покупает», — сказала Степанова, отметив, что таким образом Галич, по ее мнению, пытается купить себе семью и счастье в отношениях.

Затем, закончив разбирать отношения Галич и Ледвича, блогер припомнила Иде ее резкие высказывания в адрес некогда популярной звезды соцсетей Насти Ивлеевой. Пару лет назад брюнетка публично осудила бывшую подругу за голую вечеринку. Однако, как сказала психолог, если бы Галич реально дорожила отношениями с Ивлеевой, то она бы просто промолчала, а не упрекала бы ту за «бриллиант на пятой точке».

При этом Степанова назвала и сильные стороны Иды — дружелюбие, трудолюбие и целеустремленность. Но в итоге психолг вернулась к критике.

«Как крыска, чувствует, куда ветер дует. Конъюнктурщица. Как положено сказать, так и скажет. <…> Хитрая, лживенькая», — резюмировала Степанова.

Ранее юрист Катя Гордон также жестко прошлась по Иде Галич. Блондинка заявила, что телеведущая живет в «своем вымышленном мире» и не замечает того, что происходит за пределами социальных сетей.

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