Массовая гибель собак: документы на «Мультикан-8» могут быть поддельными

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 30 0

Подтверждение данного факта может привести причастных к серьезным проблемам с законом.

Какую ответственность понесут производители Мультикан-8

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

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Документы качества вакцины «Мультикан-8» могут быть поддельными

Документы, связанные с вакциной «Мультикан-8», могут оказаться поддельными. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его данным, паспорт качества препарата, который стал причиной массовой гибели собак сразу в нескольких регионах России, может оказаться поддельным. Дело в том, что его подлинность не проверялась. И если официально подтвердится, что бумаги фиктивные, то это уже станет основанием для уголовного дела, связанного с подделкой документации.

К гибели собак привел смертельный вирус болезни Ауески, который обнаружили в вакцине «Мультикан-8».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что прокуратура инициировала проверку производителя этого лекарства для животных. Под внимание надзорных служб попали и производственные площади предприятия. В результате были выявлены нарушения требований закона в сфере производства лекарств для братьев наших меньших.

Было вынесено представление, которое инициировало привлечение причастных к административной ответственности. Кроме того, соответствующие материалы были направлены в орган предварительного расследования, который решит вопрос о возможном уголовном преследовании.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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