Заготовка инжира на зиму: как правильно засушить плоды дома

Свежий инжир хранится недолго, поэтому спелые плоды лучше сразу съесть, заморозить или высушить. Сделать домашние сухофрукты можно в электросушилке, духовке или на открытом воздухе. Главное — правильно подготовить инжир, обеспечить постоянную циркуляцию воздуха и не убирать его на хранение раньше времени.

Как засушить инжир дома, нужно ли добавлять сахар и по каким признакам определить готовность продукта — в материале 5-tv.ru.

Какой инжир подходит для сушки

Как засушить инжир на зиму: рецепты вяленого инжира в домашних условиях. Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl

Для заготовки выбирают полностью созревшие плоды без трещин, вмятин, плесени и следов брожения. Инжир должен быть сладким и мягким, но сохранять форму. Недозрелые плоды после сушки могут остаться жесткими и кисловатыми, а переспелые рискуют испортиться раньше, чем из них выйдет лишняя влага.

Размер и цвет инжира принципиального значения не имеют. Однако крупные плоды придется разрезать: целиком они сохнут значительно дольше, а внутри может сохраниться влага.

Поврежденный инжир использовать для заготовки нельзя. Обрезать испорченный участок недостаточно, поскольку изменения могут затрагивать и внешне здоровую мякоть.

Как подготовить инжир к сушке

Как засушить инжир на зиму: рецепты вяленого инжира в домашних условиях. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Ihar Ivanouski

Плоды следует перебрать, промыть под прохладной проточной водой и тщательно обсушить бумажными или чистыми тканевыми полотенцами. Долго замачивать инжир не стоит: он впитывает воду, что увеличивает время сушки.

Затем необходимо удалить жесткие плодоножки. Крупный инжир разрезают пополам или на четыре части. Средние плоды также удобнее сушить половинками. Чем меньше кусочки, тем быстрее и равномернее из них испаряется влага.

Небольшой инжир можно оставить целым. Однако плотная кожица будет замедлять процесс. Чтобы она слегка раскрылась, плоды опускают примерно на 30 секунд в кипящую воду, а затем сразу перекладывают в холодную. После этого инжир необходимо снова хорошо обсушить.

Добавлять сахар или варить сироп для обычной сушки не требуется. Спелый инжир содержит достаточно природных сахаров. Плоды, предварительно проваренные в сиропе, будут больше похожи на цукаты или сладкий вяленый десерт.

Как засушить инжир в электросушилке

Как засушить инжир на зиму: рецепты вяленого инжира в домашних условиях. Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

Электросушилка, или дегидратор, позволяет поддерживать стабильную температуру и постоянное движение воздуха. Поэтому этот способ считается наиболее удобным для домашних условий.

Подготовленные половинки нужно разложить на поддонах в один слой срезом вверх. Кусочки не должны соприкасаться или лежать друг на друге. Между ними оставляют небольшое расстояние, чтобы теплый воздух свободно проходил со всех сторон.

Установите температуру в пределах 55–60 градусов. Обычно процесс занимает от шести до 20 часов. Точное время зависит от размера, сочности и спелости плодов, а также от мощности прибора. Целый инжир будет сохнуть дольше, чем половинки или четвертинки.

Если воздух в сушилке распределяется неравномерно, поддоны необходимо периодически менять местами. После первых шести часов инжир следует проверять каждые один-два часа, чтобы не пересушить.

Готовые плоды становятся более темными, заметно уменьшаются в размере и приобретают плотную, эластичную структуру. При этом они не должны превращаться в твердые сухари.

Как засушить инжир в духовке

Как засушить инжир на зиму: рецепты вяленого инжира в домашних условиях. Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl

Для сушки подходит духовка, способная длительное время поддерживать температуру около 60 градусов. Удобнее использовать электрическую модель с режимом конвекции: вентилятор помогает выводить влагу и делает нагрев более равномерным.

Разложите половинки инжира срезом вверх на решетке или противне, застеленном пергаментом. Между кусочками оставьте свободное пространство.

Установите минимальную температуру — примерно 60 градусов — и включите конвекцию. Если такого режима нет, необходимо свериться с инструкцией к духовке и выяснить, допускается ли сушка продуктов с немного приоткрытой дверцей.

Использовать духовку, минимальная температура которой составляет 150 градусов, не следует. При таком нагреве инжир начнет запекаться: кожица быстро затвердеет или подгорит, а внутри сохранится влага. Приоткрытая дверца не гарантирует снижения температуры до нужного уровня.

Сушка инжира в духовке в среднем занимает от девяти до 12 часов, но крупным и особенно сочным плодам может потребоваться больше времени. Каждые полтора-два часа кусочки нужно переворачивать, а противни — менять местами. Готовность проверяют только после того, как один из плодов полностью остынет.

Как высушить инжир на солнце

Как засушить инжир на зиму: рецепты вяленого инжира в домашних условиях. Фото: www.globallookpress.com/Alfred Schauhuber

Естественная сушка подходит только для жаркой, сухой и ветреной погоды. Температура воздуха должна быть не ниже 29 градусов, а влажность — желательно менее 60%. Если на улице сыро, прохладно или часто идут дожди, лучше выбрать духовку или дегидратор.

Инжир раскладывают срезом вверх на чистой решетке или сетчатом поддоне. Снизу должен свободно проходить воздух. Сверху плоды закрывают мелкой сеткой или марлей, чтобы защитить их от птиц и насекомых. Материал не должен касаться мякоти.

Поддоны оставляют в хорошо освещенном и проветриваемом месте. Один-два раза в день плоды переворачивают. На ночь инжир обязательно убирают в сухое помещение: из-за прохлады на поверхности может образоваться конденсат, который вернет продукту часть потерянной влаги.

При подходящей погоде процесс занимает примерно три-пять дней. Если инжир начал издавать кислый или винный запах, покрылся пятнами либо стал скользким, продолжать сушку нельзя.

Застекленный балкон подойдет только при условии постоянного проветривания. В закрытом пространстве может стать слишком жарко и влажно, из-за чего плоды начнут портиться.

Как понять, что инжир высох

Ориентироваться только на указанное в рецепте время нельзя. Плоды различаются по размеру и количеству влаги, а духовки и сушилки работают с разной интенсивностью.

Для проверки достаньте один кусочек и дайте ему полностью остыть. Теплый инжир всегда кажется более мягким и влажным.

Правильно высушенный продукт обладает следующими признаками:

плод стал плотным и эластичным, но не твердым;

при разрезании внутри нет капель сока или влажных участков;

при нажатии инжир не выделяет жидкость;

несколько сжатых плодов не превращаются в единый липкий комок;

после сжатия кусочки снова отделяются друг от друга.

Из-за высокого содержания природных сахаров готовый инжир может оставаться немного липким. Это не обязательно означает, что он недосушен. Главное, чтобы внутри не было заметной влаги.

Как хранить сушеный инжир

Как засушить инжир на зиму: рецепты вяленого инжира в домашних условиях. Фото: www.globallookpress.com/Paul Williams

Горячий инжир нельзя сразу пересыпать в закрытую банку. Сначала его необходимо полностью остудить. Иначе внутри емкости образуется конденсат, который создаст условия для появления плесени.

После остывания сухофрукты желательно выдержать в течение семи-десяти дней. Для этого их неплотно складывают в чистую сухую стеклянную банку, закрывают крышкой и оставляют при комнатной температуре. Емкость ежедневно встряхивают и проверяют стенки.

Такая выдержка помогает равномерно распределить остаточную влагу между более сухими и более мягкими кусочками. Если внутри банки появились капли воды или запотевшие участки, инжир следует снова отправить в сушилку или духовку.

Полностью высушенный инжир хранят в чистых стеклянных банках, контейнерах с плотными крышками, пакетах для замораживания или вакуумной упаковке. Лучше разделить продукт на небольшие порции: при каждом открывании внутрь попадают воздух и влага.

Место хранения должно быть сухим, прохладным и темным. Подойдут холодильник, прохладная кладовая или закрытый кухонный шкаф вдали от плиты, батареи и солнечного света. Чем выше температура, тем быстрее продукт теряет качество.

В домашних условиях периодически проверяйте запасы. Если инжир отсырел, но на нем нет признаков порчи, его можно досушить. Плоды с плесенью, неприятным запахом или следами брожения необходимо выбросить.

Кристаллы природного сахара иногда образуют на инжире сухой светлый налет. Однако его не следует автоматически принимать за безопасный признак. Пушистые, пятнистые или имеющие посторонний запах образования могут оказаться плесенью. Если происхождение налета вызывает сомнения, продукт лучше не употреблять.

Не стоит класть в емкость с сухофруктами свежие яблоки, хлеб или другие продукты, чтобы сохранить мягкость. Они выделяют влагу и увеличивают риск порчи всей заготовки.

Основные ошибки при сушке инжира

Как засушить инжир на зиму: рецепты вяленого инжира в домашних условиях. Фото: www.globallookpress.com/Guillaumin

Чаще всего домашняя заготовка портится из-за слишком высокой температуры, недостаточной циркуляции воздуха или преждевременной упаковки.

Не следует:

сушить поврежденные или забродившие плоды;

укладывать инжир в несколько слоев;

ставить слишком высокую температуру ради ускорения процесса;

оставлять плоды на улице в дождливую или влажную погоду;

складывать теплый инжир в закрытый контейнер;

убирать на хранение плоды с влажной серединой;

смешивать свежую и ранее высушенную партии.

Сушка инжира требует времени, но не нуждается в сложных ингредиентах. Спелые плоды, умеренная температура и постоянный доступ воздуха позволяют получить домашние сухофрукты без сахарного сиропа и дополнительных консервантов.