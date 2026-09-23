США пригласили Путина на саммит G20 во Флориде

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 36 0

Глава российского государства получил приглашение на встречу лидеров «двадцатки», которая пройдет в декабре.

Путин получил приглашение на саммит G20

Фото: www.globallookpress.com/Kremlin Pool

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США пригласили президента России Владимира Путина на саммит «Группы двадцати», который состоится в декабре во Флориде. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

«Мы пригласили президента Путина. <…> Мы надеемся, что он примет приглашение», — заявил Рубио на пресс-конференции по итогам переговоров.

Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США прошла на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Переговоры состоялись в закрытом формате, стороны обсудили вопросы международной повестки.

Саммит G20 запланирован на 14–15 декабря. Местом проведения станет город Дорал в окрестностях Майами, штат Флорида.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начало переговоров запечатлела официальный представитель МИД России Мария Захарова, опубликовав фотографию со встречи.

Одной из центральных тем встречи стала ситуация вокруг Украины. Ранее Лавров заявлял, что намерен обсудить с американским коллегой позицию Вашингтона по возможным переговорам между Москвой и Киевом, а также выяснить, какие варианты дальнейших дипломатических шагов рассматривает США.

Роль Вашингтона в возможном урегулировании ранее неоднократно становилась темой заявлений Марко Рубио. Госсекретарь США отмечал, что американская сторона поддерживает Украину, но при этом допускал участие Вашингтона в качестве посредника в переговорном процессе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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