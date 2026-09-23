«Обрубили сук»: Волочкова ищет потерянную дочь через друзей в Петербурге

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 43 0

Балерина готова отправить Ариадне письмо обычной почтой — лишь бы связаться с ней.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/038; 5-tv.ru

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Анастасия Волочкова ищет дочь через друзей в Петербурге

Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова пытается установить, где именно в Санкт-Петербурге живет ее дочь Ариадна, и привлекает для этого питерских знакомых. Об этом артистка рассказала 5-tv.ru в эксклюзивном интервью.

Балерина пояснила, что знает о проживании дочери в северной столице, однако точный адрес ей неизвестен. Волочкова готова отправить письмо обычной почтой, лишь бы иметь возможность связаться.

По ее мнению, у матери и дочери нет совести.

«Они просто рубят сук — и мать, и дочь — на котором сидели», — сокрушается балерина.

Артистка напомнила, что все в их жизни сложилось благодаря ей, но если этого не ценят, она не станет настаивать.

Волочкова признает: вернуть прежние отношения, возможно, и получилось бы, но искренности в них уже не будет. Речь идет о треугольнике «она — мама — дочка». Бывшего супруга балерина в эту историю не вмешивает. Она отметила, что со стороны мужчины тоже было влияние на Ариадну — сначала в хорошем ключе, но в конечном итоге и против самой балерины.

«Вот такие отношения в семье, они, знаете, полны лжи, пальши и лицемерия. Я не могу это принять. Не могу», — расстроено объяснила Волочкова.

Ранее балерина сообщила, что не смогла поздравить дочь с днем рождения. Об этом она рассказала подписчикам в соцсети. Знаменитость намеревалась передать Ариадне цветы.

По словам балерины, близкие настроили Ариадну против нее. Она подчеркнула, что это их выбор.

В 14 лет дочь знаменитости переехала от нее к своему отцу Игорю Вдовину и его семье. Личную жизнь Ариадна Волочкова долгое время скрывала. Тем не менее в январе 2025 года она посетила вечер в честь дня рождения матери вместе с возлюбленным. Впоследствии выяснилось, что девушка состоит в отношениях с Никитой Григоряном. В том же году дочь балерины вышла за него замуж.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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