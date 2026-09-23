5-tv.ru: бытовые химикаты от чистящих средств могут вредить легким

Уборка дома кажется обычной частью повседневной жизни, но некоторые чистящие средства требуют осторожности. Их пары, аэрозоли и активные компоненты могут раздражать дыхательные пути, особенно если использовать их часто, в плохо проветриваемом помещении или смешивать разные составы. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Хлорсодержащие средства

Средства с хлором часто используют для дезинфекции, удаления плесени и отбеливания. Их активные компоненты эффективно уничтожают загрязнения и микроорганизмы, но при этом могут выделять резкий запах и раздражающие пары.

При вдыхании таких веществ у некоторых людей может появляться першение в горле, кашель, неприятные ощущения в носу или затруднение дыхания.

Особенно важно соблюдать осторожность при использовании хлорсодержащих средств в небольших помещениях — ванной комнате, туалете или кладовой без хорошей вентиляции.

Почему опасно смешивать разные средства

Одна из самых распространенных ошибок при уборке — попытка усилить действие химии путем смешивания нескольких средств.

Некоторые комбинации бытовых составов могут привести к выделению раздражающих газов. Например, нельзя экспериментировать с соединением средств, содержащих хлор, с другими чистящими продуктами.

Чтобы избежать нежелательных реакций, лучше использовать каждое средство отдельно и строго следовать инструкции производителя.

Аэрозоли могут попадать глубоко в дыхательные пути

Спреи для очистки поверхностей, стекол, мебели и сантехники удобны в использовании, но их особенность заключается в том, что мелкие частицы распыляются в воздухе.

Во время уборки человек может случайно вдыхать эти частицы. При регулярном контакте они способны раздражать слизистые оболочки дыхательных путей.

Более безопасный вариант — наносить средство на салфетку или губку, если это допускает инструкция, а не распылять большое количество состава непосредственно в воздух.

Средства для удаления жира требуют защиты

Очистители для духовок, плит и сложных загрязнений часто содержат сильнодействующие компоненты. Они помогают справляться с жиром и нагаром, но могут быть агрессивными при попадании на кожу и слизистые.

При использовании таких средств важно проветривать помещение и избегать длительного вдыхания испарений.

Особое внимание стоит уделять инструкции: некоторые составы требуют использования перчаток или других средств защиты.

Освежители воздуха и ароматизаторы

Приятный запах в доме не всегда означает безопасность. Ароматизаторы, спреи и некоторые освежители воздуха могут содержать летучие вещества, которые у чувствительных людей вызывают раздражение дыхательных путей.

Особенно это может быть заметно в небольших помещениях, где запах остается надолго.

Если после использования ароматизированных средств появляется дискомфорт, стоит уменьшить их количество или заменить их другими способами поддержания свежести воздуха.

Как снизить нагрузку на легкие во время уборки

Чтобы уменьшить воздействие бытовой химии, специалисты советуют соблюдать несколько простых правил:

проветривать помещение во время и после уборки;

не смешивать разные чистящие средства;

использовать химические составы строго по инструкции;

не вдыхать пары непосредственно над открытой упаковкой;

хранить средства в закрытом виде и недоступном месте.

Также важно учитывать индивидуальную реакцию организма. Если после уборки регулярно появляются кашель, раздражение дыхательных путей или неприятные ощущения, стоит обратить внимание на используемые средства.

Бытовая химия остается важным помощником в доме, но требует аккуратного обращения. Главную опасность представляют не сами средства, а неправильное использование, высокая концентрация паров и отсутствие вентиляции. Простые меры предосторожности помогают сохранить чистоту дома без лишней нагрузки на легкие.

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