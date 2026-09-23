Оспорить не получилось: рэперу Птахе придется оплатить штраф

Московский суд оштрафовал рэпера Птаху на 80 тысяч рублей

Московский городской суд признал законным штраф рэперу Птахе (настоящее имя — Давид Нуриев) в размере 80 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотических веществ. Решение Никулинского суда Москвы осталось без изменений, об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Защита музыканта ранее подавала дополнительную апелляционную жалобу, в которой привела новые аргументы в пользу отмены решения первой инстанции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о возбуждении административного дела против Птахи 2 июля из-за видео, опубликованных в интернете. Поводом стал клип на одну из песен рэпера в социальных сетях.

Суд признал музыканта виновным 16 июля и назначил штраф в размере 80 тысяч рублей. После заседания рэпер заявил, что не является автором песен, которые фигурируют в деле.

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