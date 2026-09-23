Тело человека нашли в машине каршеринга в центре Москвы
Тело обнаружили в центре столицы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Таганском районе Москвы обнаружили автомобиль каршеринга, в салоне которого находилось тело человека. Об этом 23 сентября сообщил источник 5-tv.ru.
Машина была припаркована на Абельмановской улице. Тело лежало на заднем сиденье автомобиля. По предварительной оценке собеседника издания, оно могло находиться там около четырех-пяти дней.
Информация о личности погибшего пока не приводится. Также остается неизвестным, при каких обстоятельствах наступила смерть и каким образом тело оказалось в арендованной машине. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее 23 сентября 5-tv.ru сообщил, что тело новорожденной девочки обнаружили возле жилого дома на улице Челюскинской на северо-востоке Москвы. На месте работали следователи и криминалисты столичного Следственного комитета.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и возможных очевидцев, а также изучают записи камер видеонаблюдения. Для установления причины смерти ребенка планируется назначить судебно-медицинскую экспертизу. По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.
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