В Польше украинец с ножом напал на священников и прихожан аббатства

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 27 0

Инцидент произошел на улице Бенедиктинской в Подкарпатском воеводстве.

В Польше украинец ранил ножом пятерых человек

Фото: www.globallookpress.com/Neil Milton

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Гражданин Украины с ножом напал на священников и прихожан на территории Ярославского аббатства в Польше. В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошел на улице Бенедиктинской в Подкарпатском воеводстве. По данным правоохранителей, нападавшим оказался 31-летний украинец.

В результате произошедшего пострадали пять человек — три священника и два мирянина. Всех раненых доставили в больницу. Ранее полиция сообщала, что состояние троих мужчин оценивалось как угрожающее жизни. Позднее стало известно, что один из пострадавших скончался.

Подозреваемого задержали на месте происшествия. Сейчас сотрудники полиции проводят осмотр территории, допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства нападения. Мотивы произошедшего пока не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ставрополе суд приговорил 55-летнего мужчину к 9,5 года лишения свободы за убийство знакомого. После расправы он еще два дня находился в квартире рядом с телом погибшего. По данным следствия, конфликт между мужчинами произошел вечером 21 апреля во время совместного застолья в одной из квартир города. Обвиняемый взял нож и нанес знакомому не менее 14 ударов, от которых 35-летний мужчина скончался на месте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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