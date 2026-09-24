Со свеклой, яблоками, медом: рецепты вкусных закруток из репы на зиму

Репу многие вспоминают прежде всего по старым сказкам, а на современной кухне этот корнеплод почему-то оказался в тени картофеля, моркови и свеклы. Между тем осенью из свежего урожая можно приготовить не только суп или гарнир, но и заготовки на зиму.

У репы плотная мякоть, поэтому после маринования она сохраняет приятную текстуру. А нейтральный, слегка сладковатый вкус позволяет сочетать корнеплод с чесноком, острым перцем, горчицей, свеклой и другими овощами. В результате одна и та же репа может превратиться и в хрустящую закуску, и в яркий овощной салат.

Специально для 5-tv.ru несколькими рецептами поделилась шеф-повар Зинаида Тарантинова.

Маринованная репа с чесноком и горчицей — рецепты заготовок на зиму

Закрутки из репы на зиму: необычные рецепты заготовок. Фото: 5-tv.ru

Самый простой вариант — приготовить репу в пряном маринаде. В этом рецепте на 500 г корнеплода понадобятся чеснок, перец чили и зернистая горчица. Маринад делают из воды, соли, сахара и 9%-ного уксуса.

Ингредиенты:

репа — 500 г;

перец чили — 10 г;

чеснок — 3–4 зубчика;

зернистая горчица — 1 ст. л.

Для маринада:

вода — 500 мл;

сахар — 2 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

9%-ный уксус — 50 мл.

Репу моют, очищают и хорошо промывают. Затем корнеплод нарезают брусочками или небольшими кубиками — форма зависит от того, как хочется видеть готовую закуску в банке.

Чеснок очищают и нарезают произвольно. Перец чили режут колечками. Если хочется получить более мягкий вкус, количество острого перца можно уменьшить.

В предварительно стерилизованные банки плотно укладывают репу. Туда же добавляют чеснок, чили и зерна горчицы.

Затем готовят маринад. В сотейник наливают воду, добавляют соль и сахар и доводят жидкость до кипения. После этого вливают уксус и сразу снимают маринад с огня.

Горячей жидкостью заливают репу в банках, после чего емкости герметично закрывают. Банки переворачивают вверх дном, укутывают и оставляют медленно остывать на ночь.

По этому рецепту из 500 г репы получается около 1,1 л заготовки. Готовую закуску можно подавать к мясу, картофелю или другим горячим блюдам.

Рецепт репы со свеклой — яркая закуска на зиму

Закрутки из репы на зиму: необычные рецепты заготовок. Фото: 5-tv.ru

Если хочется, чтобы заготовка выглядела наряднее, репу можно соединить со свеклой. Она не только дополняет вкус корнеплода, но и окрашивает его в насыщенный розово-красный оттенок.

Этот рецепт рассчитан на 500 г белой репы и одну свеклу. Для маринада используют воду, соль и 9%-ный уксус, а аромат создают чеснок, лавровый лист, черный перец и немного чили.

Ингредиенты:

белая репа — 500 г;

свекла — 1 корнеплод;

чеснок — 4 зубчика;

вода — 1 стакан;

соль — 1,5 ст. л.;

9%-ный уксус — 2 ст. л.;

черный перец горошком — 4 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

красный перец чили — 4 г.

Репу хорошо промывают, очищают и нарезают ломтиками толщиной около 5 мм. Затем кусочки складывают в глубокую миску, пересыпают солью и заливают водой так, чтобы она полностью покрывала овощ. Сверху можно установить небольшой гнет и оставить репу на ночь.

На следующий день воду сливают, а кусочки промывают под проточной водой, чтобы убрать лишнюю соль.

Свеклу очищают и нарезают небольшими ломтиками. Банки и металлические крышки предварительно стерилизуют.

Для маринада воду смешивают с солью, лавровым листом, черным перцем и острым перцем. Жидкость доводят до кипения, вливают уксус и продолжают кипятить еще 5–7 минут.

Затем репу и свеклу укладывают в банки слоями или вперемешку. Туда же добавляют очищенные зубчики чеснока. Овощи заливают горячим маринадом и закрывают крышками.

Важно: по этому рецепту заготовку не хранят при комнатной температуре — ее нужно мариновать в холодильнике. Банки оставляют остывать при комнатной температуре, а затем убирают в холодильник на 5–7 дней. После этого репа готова.

Получается хрустящая закуска красивого цвета, которую можно подать вместо привычных маринованных овощей.

Овощной салат из репы с морковью и перцем — рецепты заготовок на зиму

Закрутки из репы на зиму: необычные рецепты. Фото: 5-tv.ru

Репа уместна и в овощных салатах. В этом рецепте повар предлагает соединить ее с морковью, сладким перцем, луком, чесноком и свежей зеленью.

Ингредиенты:

репа — 1 кг;

морковь — 1 кг;

сладкий перец — 500 г;

репчатый лук — 500 г;

чеснок — не менее 4 зубчиков;

зелень сельдерея — 1 пучок;

петрушка — 1 пучок.

Для маринада понадобятся вода, соль, сахар и уксус. Репу, морковь, сладкий перец и лук очищают и нарезают тонкой соломкой. Чеснок измельчают. Зелень промывают и мелко рубят.

Все овощи смешивают и раскладывают по стерилизованным банкам.

Для маринада воду доводят до кипения, добавляют соль, сахар и перец. В конце вливают уксус. Горячей жидкостью заливают овощи в банках и закрывают крышками.

Такой салат удобен тем, что зимой его не придется дополнительно готовить: достаточно открыть банку и переложить закуску в салатник. Она подойдет к мясу, птице, картофелю и крупам.

При этом с домашними овощными консервами важно не экспериментировать с пропорциями кислоты и временем обработки. Если используется конкретная рецептура для длительного хранения, количество уксуса и остальных ингредиентов лучше не менять самостоятельно.

Репа с медом — необычная пряная закуска

Закрутки из репы на зиму: необычные рецепты. Фото: 5-tv.ru

Репу можно приготовить и в необычном кисло-сладком маринаде с медом. Такой вариант особенно подойдет тем, кому обычные уксусные заготовки кажутся слишком резкими.

Для рецепта понадобятся 2 кг репы, 200 г меда, 60 г соли, 120 мл яблочного уксуса, 3–4 бутона гвоздики и 3 г молотого мускатного ореха.

Репу моют, очищают и нарезают пластинами. Подготовленные кусочки раскладывают по стерилизованным полулитровым банкам.

Для маринада в литре горячей воды растворяют соль и мед. Смесь доводят до кипения, добавляют гвоздику и мускатный орех и проваривают около 5 минут. Затем вливают яблочный уксус.

Маринад охлаждают и заливают им репу в банках. Емкости накрывают предварительно прокипяченными крышками и стерилизуют около 30 минут, после чего закрывают.

Здесь мед не превращает репу в десерт. Готовая закуска остается именно овощной: сладость сглаживает кислоту маринада, а гвоздика и мускатный орех придают ему пряный аромат.

Репа с яблоками

Закрутки из репы на зиму: необычные рецепты. Фото: 5-tv.ru

Еще одно необычное сочетание — репа и яблоки. Для такой заготовки подходят небольшие кислые яблоки; в опубликованных рецептах допускаются даже слегка недозрелые плоды, если на них нет повреждений.

Репу и яблоки укладывают в банки слоями. Отдельно готовят маринад с водой, солью, сахаром и уксусом, а для аромата используют специи. Горячей жидкостью заливают содержимое банок.

Кислые яблоки здесь нужны не только ради аромата. Они хорошо сочетаются со слегка сладкой репой и делают вкус заготовки более сложным. В результате получается вариант для тех, кому хочется отойти от привычных огурцов и помидоров.

Как выбрать репу для заготовок

Закрутки из репы на зиму: необычные рецепты. Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Для маринования лучше брать свежие плотные корнеплоды без мягких участков, плесени и серьезных повреждений. Кожура должна быть целой, а сама репа — достаточно твердой.

У молодых небольших корнеплодов мякоть обычно нежнее. Если репа крупная и жесткая, ее лучше нарезать тоньше или небольшими кусочками.

Перед приготовлением корнеплод необходимо тщательно вымыть и очистить. Особенно тщательно стоит удалить остатки земли возле верхушки и хвостика.

Если репа горчит, не стоит сразу отказываться от рецепта. На вкус корнеплода влияют сорт, условия выращивания и зрелость. В некоторых рецептах репу перед маринованием вымачивают в воде — так вкус становится мягче.

С чем подавать репу зимой

Закрутки из репы на зиму: необычные рецепты заготовок. Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Prososov

Маринованная репа хорошо сочетается с горячими мясными блюдами и птицей. Пряный вариант с чесноком и чили можно поставить на стол рядом с картофелем или запеченными овощами.

Репа со свеклой станет ярким дополнением к праздничному столу, а овощной салат можно подать как самостоятельную закуску или гарнир.

У этого корнеплода есть и еще одно преимущество: он не требует большого количества специй, чтобы получиться интересным. Достаточно выбрать правильный маринад — и привычная репа превращается в совершенно другую закуску.

Так что осенний урожай необязательно оставлять исключительно для супов и рагу. Несколько банок маринованной репы, овощного салата или пряной закуски с медом помогут сохранить корнеплод до зимы и заодно разнообразить домашнее меню.