«От Децла до Zivert»: МУЗ-ТВ покажет расследование к 30-летию канала
Премьера проекта расскажет о ключевых событиях российской музыкальной индустрии за три десятилетия.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
МУЗ-ТВ покажет расследование к 30-летию канала «От Децла до Zivert»
Телеканал МУЗ-ТВ 26 сентября в 16:00 покажет эксклюзивное звездное расследование «От Децла до Zivert: 30 лет, которые изменили все». Проект приурочен к 30-летию канала и расскажет об истории российской музыки и шоу-бизнеса через архивные кадры и воспоминания артистов.
Зрители увидят, как на МУЗ-ТВ начинали карьеру будущие звезды юмора Павел Воля, Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов, а также узнают, о чем в первых интервью каналу рассказывали Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Ольга Бузова и другие исполнители.
Отдельное внимание в программе уделят главным музыкальным событиям последних десятилетий. В 1999 году 16-летний Кирилл Толмацкий, известный как Децл, вместе с Тимуром Юнусовым, будущим Тимати, вывел уличный хип-хоп на телеэкраны.
Авторы проекта также расскажут о влиянии фильма Алексея Балабанова «Брат 2» на популярность рок-музыки, истории первой Премии МУЗ-ТВ, которая прошла в 2003 году, и развитии рэп-культуры после выхода шоу «Битва за респект» в 2008 году.
В программе примут участие известные артисты и представители культуры. Своими воспоминаниями поделятся писательница Дарья Донцова, певец Давид Манукян (DAVA) и народный артист России Филипп Киркоров.
«Премия МУЗ-ТВ — это самое качественное шоу из всех, которые существуют на данный момент на нашей сцене», — отметил Киркоров.
Зрители также узнают о том, как телеканал поддерживал новые музыкальные направления, включая южный рэп и творчество дуэта HammAli & Navai, а также как работал во время пандемии коронавируса.
МУЗ-ТВ начал вещание 1 мая 1996 года. За 30 лет канал стал площадкой для появления новых артистов, музыкальных жанров и крупных событий индустрии.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 8 июн
- «Выселяю мать? Нет!» — Сын Децла раскрыл правду о семейном конфликте
- 7 июн
- «Ты здесь не живешь»: сын Децла пытается выгнать из квартиры собственную мать
- 5 авг
- Пати полным ходом: сына Децла заметили со стаканом в руках в компании звезды «Пацанок»
- 28 июл
- «Не хочу с ним общаться»: почему отец Децла отрекся от внука
- 25 июл
- «Это абсурд!» — вдова Децла поставила точку во вражде со свекром
- 22 июл
- «Не умеет общаться»: кто на самом деле довел Децла до смерти
- 20 июл
- «Я все предвидел»: Децл в своем последнем треке намекнул на предчувствие смерти
- 31 окт
- Мистическое совпадение: кто из звезд предсказал свою смерть
- 21 авг
- «У меня никогда не было дедушки»: почему сын Децла не общается с родственниками
- 27 мая
- Черные очки и длинные волосы: сын Децла повзрослел и стал похож на отца
58%
Нашли ошибку?