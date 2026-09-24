«От Децла до Zivert»: МУЗ-ТВ покажет расследование к 30-летию канала

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 33 0

Премьера проекта расскажет о ключевых событиях российской музыкальной индустрии за три десятилетия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Умер рэпер Децл

МУЗ-ТВ покажет расследование к 30-летию канала «От Децла до Zivert»

Телеканал МУЗ-ТВ 26 сентября в 16:00 покажет эксклюзивное звездное расследование «От Децла до Zivert: 30 лет, которые изменили все». Проект приурочен к 30-летию канала и расскажет об истории российской музыки и шоу-бизнеса через архивные кадры и воспоминания артистов.

Зрители увидят, как на МУЗ-ТВ начинали карьеру будущие звезды юмора Павел Воля, Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов, а также узнают, о чем в первых интервью каналу рассказывали Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Ольга Бузова и другие исполнители.

Отдельное внимание в программе уделят главным музыкальным событиям последних десятилетий. В 1999 году 16-летний Кирилл Толмацкий, известный как Децл, вместе с Тимуром Юнусовым, будущим Тимати, вывел уличный хип-хоп на телеэкраны.

Авторы проекта также расскажут о влиянии фильма Алексея Балабанова «Брат 2» на популярность рок-музыки, истории первой Премии МУЗ-ТВ, которая прошла в 2003 году, и развитии рэп-культуры после выхода шоу «Битва за респект» в 2008 году.

В программе примут участие известные артисты и представители культуры. Своими воспоминаниями поделятся писательница Дарья Донцова, певец Давид Манукян (DAVA) и народный артист России Филипп Киркоров.

«Премия МУЗ-ТВ — это самое качественное шоу из всех, которые существуют на данный момент на нашей сцене», — отметил Киркоров.

Зрители также узнают о том, как телеканал поддерживал новые музыкальные направления, включая южный рэп и творчество дуэта HammAli & Navai, а также как работал во время пандемии коронавируса.

МУЗ-ТВ начал вещание 1 мая 1996 года. За 30 лет канал стал площадкой для появления новых артистов, музыкальных жанров и крупных событий индустрии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Умер рэпер Децл
8 июн
«Выселяю мать? Нет!» — Сын Децла раскрыл правду о семейном конфликте
7 июн
«Ты здесь не живешь»: сын Децла пытается выгнать из квартиры собственную мать
5 авг
Пати полным ходом: сына Децла заметили со стаканом в руках в компании звезды «Пацанок»
28 июл
«Не хочу с ним общаться»: почему отец Децла отрекся от внука
25 июл
«Это абсурд!» — вдова Децла поставила точку во вражде со свекром
22 июл
«Не умеет общаться»: кто на самом деле довел Децла до смерти
20 июл
«Я все предвидел»: Децл в своем последнем треке намекнул на предчувствие смерти
31 окт
Мистическое совпадение: кто из звезд предсказал свою смерть
21 авг
«У меня никогда не было дедушки»: почему сын Децла не общается с родственниками
27 мая
Черные очки и длинные волосы: сын Децла повзрослел и стал похож на отца
+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
84.40
0.33 96.74
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:49
Британская армия пересела на лошадей для защиты от дронов: как это им поможет
15:41
Нападение медведя на тренера Кузьменко: стали известны подробности
15:37
Памятник Мазепе установят в Киеве на месте демонтированного монумента Ленину
15:31
Арестовали владельца сгоревшего в Стерлитамаке комплекса
15:28
В Туве возбудили дело после гибели хоккейного тренера при нападении медведя
15:24
Без пышной свадьбы: звезда «Реальных пацанов» женился на матери своего сына

Сейчас читают

ВС РФ освободили неколько населенных пунктов в трех областях
Трагедия в семье звезды НХЛ: как медведь растерзал отца хоккеиста Андрея Кузьменко
Неудобный для звезд, одинокий вне экрана: жизнь и смерть Сергея Соседова
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен