Оксана Самойлова подала иск об ограничении родительских прав Джигана

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 40 0

Адвокат подтвердила требования о запрете на встречи без согласия матери.

Самойлова подала иск об ограничении прав Джигана

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Блогер Оксана Самойлова обратилась в суд с требованием ограничить родительские права рэпера Джигана. Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат Марина Дубровская.

«Да, иск подан. Подан об ограничении в родительских правах и об определении места жительства всех детей с матерью. Пока больше не комментирую», — приводит издание слова защитницы.

По информации СМИ, Самойлова просит разрешить рэперу видеться с детьми только с ее согласия и исключительно в трезвом и адекватном состоянии. Однако адвокат в беседе 5-tv.ru не стала конкретизировать, какие именно ограничения указаны в иске.

Ранее в СМИ появилась информация, что Джиган почти десять часов удерживал в загородном доме под Москвой персонал и охрану, а также, как утверждается, открывал огонь.

События развернулись в ночь с 3 на 4 июля в коттеджном поселке «Шато Соверен». В стенах бывшего семейного гнезда музыкант, по имеющимся данным, пребывал в крайне нестабильном состоянии. Вооружившись карабином «Сайга-9» и выбрав образ, напоминающий Рембо, он собрал прислугу в гостиной и устроил собственный трибунал.

Собравшихся он заклеймил как виновных и потребовал признаний, пообещав в обмен на них сохранить им жизнь. В его картине мира окружающие, по всей видимости, готовили ему смерть. Совладать с разбушевавшимся хозяином удалось лишь совместными усилиями тех, кто оказался в доме.

Однако официальных подтверждений или опровержений этой истории нет. Звезды и их представители отвечают на вопросы о теме расплывчатыми формулировками. 

МВД занимается историей. 

Позже Джигана принудительно определили в одну из самых дорогостоящих израильских рехаб-клиник, где он находится и в настоящее время.

Дети артиста остались с Самойловой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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