В жилище Екатерины Бельской, обвиняемой в расправе над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его женой, обнаружены атрибуты оккультных практик. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Согласно материалам дела, биологические следы погибшей пары — в том числе кровь — были найдены на полу, стенах и обуви подсудимой. Экспертиза показала, что они на 99,9% принадлежат бабушке и дедушке обвиняемой.

В числе изъятого — кукла вуду: ее руки перетянуты черными нитями, а на голове закреплена фотография убитой Натальи. Рядом лежал текст заклинания, призванного заставить бабушку отдать Екатерине 12 миллионов рублей. Также в квартире нашли записку со словами «От Бога отрекаюсь — к самому черту прирекаюсь». Такие формулы встречаются в книгах по народной эзотерике и оккультизму.

В квартире внучки экс-мэра Самары Виктора Тархова нашли куклу вуду 1/3 ИЗВЕСТИЯ 2/3 ИЗВЕСТИЯ 3/3 ИЗВЕСТИЯ

Ранее сообщалось, что Екатерина Бельская на телевидении воплотила на теле образ Светланы (Нателлы) Метревели, проходящей по делу как пособница. Показания дала Людмила, мать подсудимой. Она заявила, что дочь действовала исключительно по команде Метревели и находилась под ее плотным контролем. Женщина не скрывала эмоций, рассказывая о зависимости Екатерины.

О гибели Виктора Тархова и его супруги Натальи стало известно 5 февраля 2025 года. Следствие полагает, что они скончались примерно за месяц до обнаружения тел.

По материалам дела, внучка экс-мэра месяц рассылала сообщения с телефонов погибших, убеждая окружающих, что те уехали за границу, а параллельно распродавала их имущество по подложным бумагам. 28 февраля Бельская дала признательные показания.

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