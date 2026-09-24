Без пышной свадьбы: звезда «Реальных пацанов» женился на матери своего сына

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Владимир Селиванов и Александра Калмыкова решили оформить отношения в московском МФЦ.

Владимир Селиванов из «Реальных пацанов» женился на ком

Фото: Instagram*/selivanov_v

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Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов женился на Александре Калмыковой

Актер и музыкант Владимир Селиванов, известный по сериалу «Реальные пацаны» и выступающий под псевдонимом VAVAN, официально зарегистрировал отношения с Александрой Калмыковой. Церемония прошла в одном из московских МФЦ.

Артист, которому 41 год, и его 31-летняя избранница приняли решение оформить брак после четырех лет отношений. Пара отказалась от традиционного свадебного торжества и выбрала более сдержанный формат регистрации.

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Александра Калмыкова ранее родила Селиванову сына. На церемонию она пришла в белой мини-юбке, укороченном жакете, на высоких каблуках и с фатой. Сам артист выбрал повседневный образ — черный джемпер, брюки, кожаные лоферы и кепку, отказавшись от классического костюма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкант и актер Владимир Селиванов, известный как VAVAN, рассказал о ситуации в семье после развода с бывшей супругой Викторией Маркиной.

Его нынешняя жена Александра Селиванова, также известная как Алекса, отметила, что поддерживает хорошие отношения с экс-супругой артиста и его дочерью Евой.

Владимир Селиванов и Виктория Маркина развелись в 2023 году. По словам артиста, несмотря на разногласия и судебные разбирательства, им удалось сохранить нормальное общение ради ребенка. Селиванов также рассказывал, что урегулировать спорные вопросы помог брачный договор.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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Без пышной свадьбы: звезда «Реальных пацанов» женился на матери своего сына

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