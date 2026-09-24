«Из грязи в князи»: Никита Кологривый объяснил свои скандальные поступки

Никита Кологривый объяснил свои скандалы фразой «из грязи в князи»

Актер Никита Кологривый связал свои скандальные выходки с ощущением «из грязи в князи». Артист рассказал, что после резкого изменения в жизни ему пришлось справляться с внутренними противоречиями и менять свое отношение к успеху.

«Это из грязи в князи. То есть это как бы такая потребность: раньше ничего было недоступно, теперь есть доступ. Все надо это — от жлобства, как говорится, от такого внутреннего жлобства. Но это, к счастью, я этот путь как бы прохожу. Сам с собой», — сказал Кологривый в интервью Иде Галич.

Актер отметил, что воспринимает этот период как личный путь и считает, что он был необходим для дальнейшего развития. По его словам, он старается жить самостоятельно и не ориентироваться на мнение окружающих.

Кологривый также рассказал, что предпочитает говорить прямо и не умеет скрывать свои настоящие эмоции. По словам артиста, честность для него является способом чувствовать себя увереннее.

«Я в этом максимально чувствую себя защищенным, когда не лгу. Я вообще врать не умею, мне трудно это делать. Я всегда теряюсь, когда пытаюсь это что-то сделать, потом всегда отказываюсь, мне проще всегда так», — поделился актер.

Отвечая на вопрос о своем характере, Кологривый отметил, что ему сложно долго находиться в состоянии конфликта. Он считает, что проще сразу разобраться в ситуации, чем долго избегать разговора.

Также артист рассказал о важности поиска своего места в жизни. По его словам, ему пришлось сменить несколько сфер и окружений, прежде чем он понял, где может реализовать себя.

«Нужно найти такое место и такое пространство в своей жизни, где ты будешь талантливый для людей, где ты будешь хороший, где ты будешь красивый», — заявил Никита Кологривый.

Актер добавил, что, по его мнению, человеку важно найти среду, в которой его способности будут востребованы и где он сможет быть собой.

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