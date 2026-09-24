Проект бюджета России на ближайшие три года оказался сбалансированнее прогнозов

Проект бюджета России на ближайшие три года выглядит более сбалансированным, чем предполагалось ранее. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Эмиль Аблаев.

По его словам, аналитики ранее ожидали, что дефицит бюджета в следующем году может составить 3–3,5% ВВП. При этом в представленном проекте заложен показатель около 2%.

«Нужно говорить про изначальную сбалансированность в виде баланса между доходами и расходами. И кажется, что он более сбалансирован, чем ожидалось. Аналитики спорили, будет это 3–3,5% дефицита в следующем году. И нам пообещали, что мы увидим 2%», — сказал Аблаев.

Эксперт отметил, что снизить дефицит планируют за счет налоговых изменений и работы с расходами бюджета. При этом точные параметры распределения средств станут известны позже.

По мнению Аблаева, основные направления расходов, скорее всего, сохранятся. Среди них — социальная поддержка, индексация пенсий, помощь участникам СВО и их семьям, а также развитие технологических и инфраструктурных проектов.

Также эксперт обратил внимание на изменение бюджетного правила. Цена отсечения по нефти в новом проекте снижена до 50 долларов за баррель. По прежней конструкции на 2027 год предполагался уровень 58 долларов.

«Это такое существенное снижение, и можно сказать, что довольно консервативный подход к формированию бюджета», — отметил специалист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 23 сентября в российский бюджет поступили первые налоговые и штрафные платежи в цифровых рублях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.