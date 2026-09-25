Машинист пассажирского поезда Москва — Тольятти получил травмы

Машинист пассажирского поезда Москва — Тольятти получил травмы после повреждения состава на железной дороге. Об этом сообщили в Куйбышевской железной дороге в мессенджере МАКС.

По данным ведомства, из-за внешнего вмешательства повреждения получили электровоз и первый вагон поезда. При этом состав не сошел с рельсов, а находившиеся внутри пассажиры не пострадали.

Движение поездов на перегоне Рачейка — Балашейка временно приостановлено. Специалисты работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об инциденте на железной дороге в Ульяновской области, рядом с границей региона. По предварительной информации, в поврежденном поезде находились жители Самарской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский поезд Sikkim Mahananda Express сошел с рельсов в индийском штате Бихар. Инцидент произошел утром 6 сентября недалеко от железнодорожной станции Арра.

В результате происшествия никто из пассажиров и сотрудников поезда не пострадал. С рельсов сошли локомотив, служебный вагон SLR и вагон H-1.

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