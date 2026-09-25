Один человек погиб в результате атаки дрона ВСУ на Белгородскую область

Беспилотник ударил по грузовому автомобилю.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область погиб один человек. Об этом проинформировала пресс-служба оперативного штаба Белгородской области на своем канале в мессенджере МАКС.
«В Волоконовском округе при атаке ВСУ погиб мирный житель, еще один получил ранения», — говорится в сообщении.
Трагедия произошла в районе поселка Пятницкое. Дрон ВСУ нанес удар по грузовому автомобилю. От полученных травм мужчина умер на месте.
Пострадавший же получил множественные осколочные ранения тела. Он был госпитализирован в Волоконовскую центральную районную больницу.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате массированной атаки украинских дронов на Ульяновскую области пострадали мирные жители. Кроме того, зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры региона.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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