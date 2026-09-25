Поврежден пассажирский поезд на границе Ульяновской и Самарской областей

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 70 0

Инцидент повлиял на график движения по железной дороге в этих регионах.

Что произошло с поездом в Ульяновской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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На границе Ульяновской и Самарской областей получил повреждения пассажирский поезд. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своем канале в мессенджере МАКС.

«Поступила информация об инциденте на железной дороге на территории Ульяновской области (граница с Самарской). Подробности в данный момент уточняем», — проинформировал глава субъекта.

Он также добавил, что в поезде были пассажиры, в том числе и жители его региона. По предварительным данным, пострадавших нет.

Федорищев отметил, что происшествие повлияло на расписания поездов, поэтому график их движения на ближайшее время будет скорректирован.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Дагестане пятилетний мальчик погиб под колесами грузового поезда. Трагедия произошла на участке между Кизил-Юртом и Темиргое. По предварительной версии, к гибели ребенка могло привести несоблюдение правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

Также 5-tv.ru писал о том, что в Индии, штате Бихар, пассажирский поезд сошел с рельсов. Авария произошла примерно в 200 метрах от железнодорожной станции Арра.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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