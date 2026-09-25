В результате атаки БПЛА на Ульяновск повреждено промышленное предприятие
Также известно о восьми пострадавших, среди которых двое детей.
Фото, видео: © РИА Новости; МАХ/Алексей Русских/Russkih_Aleksey; 5-tv.ru
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Промышленное предприятие в Ульяновске получило повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в канале в мессенджере МАКС.
По словам главы региона, целью атаки стало предприятие на территории города. Для отражения удара были задействованы мобильные огневые группы и средства противовоздушной обороны.
«Ульяновск сегодня подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Целью было промышленное предприятие в городе Ульяновске. Огневыми мобильными группами и средствами ПВО были сбиты десятки беспилотников», — заявил Русских.
Он уточнил, что на объекте зафиксированы повреждения. Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий произошедшего.
Также, по словам губернатора, повреждения получили жилые дома. В результате атаки пострадали восемь человек, среди них двое детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и оценивается масштаб повреждений.
Ранее 5-tv.ru сообщал о работе российских средств противовоздушной обороны по отражению атак беспилотников. Дежурные расчеты ПВО за ночь уничтожили 592 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 24 сентября до 08:00 25 сентября по московскому времени.
Беспилотники были перехвачены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Самарской и другими областями. Кроме того, средства ПВО ликвидировали дроны над Московским регионом, Краснодарским краем, Удмуртией, Татарстаном, Крымом и акваторией Черного моря.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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