В результате атаки БПЛА на Ульяновск повреждено промышленное предприятие

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Также известно о восьми пострадавших, среди которых двое детей.

Фото, видео: © РИА Новости; МАХ/Алексей Русских/Russkih_Aleksey; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Промышленное предприятие в Ульяновске получило повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в канале в мессенджере МАКС.

По словам главы региона, целью атаки стало предприятие на территории города. Для отражения удара были задействованы мобильные огневые группы и средства противовоздушной обороны.

«Ульяновск сегодня подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Целью было промышленное предприятие в городе Ульяновске. Огневыми мобильными группами и средствами ПВО были сбиты десятки беспилотников», — заявил Русских.

Он уточнил, что на объекте зафиксированы повреждения. Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий произошедшего.

Также, по словам губернатора, повреждения получили жилые дома. В результате атаки пострадали восемь человек, среди них двое детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и оценивается масштаб повреждений.

Ранее 5-tv.ru сообщал о работе российских средств противовоздушной обороны по отражению атак беспилотников. Дежурные расчеты ПВО за ночь уничтожили 592 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 24 сентября до 08:00 25 сентября по московскому времени.

Беспилотники были перехвачены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Самарской и другими областями. Кроме того, средства ПВО ликвидировали дроны над Московским регионом, Краснодарским краем, Удмуртией, Татарстаном, Крымом и акваторией Черного моря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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