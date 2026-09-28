Красный код опасности из-за обмеления Днестра объявили в Молдавии

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 28 0

Объем стока на одном из участков реки опустился до 15% от нормы.

В Молдавии обмелел Днепр чем это опасно

Фото: © РИА Новости/Sputnik/РИА Новости

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Красный код опасности из-за обмеления Днестра объявили в Молдавии

Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии объявила красный код опасности на участке Днестра из-за критического снижения объема воды. Показатель опустился до 15% от нормы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Предупреждение действует на участке реки от села Наславча на территории Украины до города Каменка в Приднестровье.

Еще на одном участке Днестра, от Дубоссар и ниже по течению, установлен оранжевый код опасности. Здесь объем воды составляет около 30% от нормы. Аналогичное предупреждение действует на реке Прут в районе границы Молдавии и Румынии.

Ситуация с водными ресурсами в регионе осложнилась после того, как Украина прекратила искусственную поддержку уровня воды в Днестре и существенно сократила объем сброса ниже по течению.

Министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер заявлял, что ранее Кишиневу удавалось поддерживать стабильный расход воды и обеспечивать защиту водоснабжения и экосистемы Днестра.

На фоне дефицита воды власти Молдавии ранее уже вводили ограничения на ее использование. Низкий уровень Днестра создает дополнительные риски для водоснабжения и состояния речной экосистемы.

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