Три человека погибли при стрельбе в подпольном клубе в Детройте

Три человека погибли и еще четверо пострадали в результате стрельбы в нелегально работавшем клубе в Детройте. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на правоохранительные органы.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили трех мужчин с ранениями, несовместимыми с жизнью. Еще четверо пострадавших — двое мужчин и две женщины — самостоятельно добрались до больницы на частном транспорте. Медики оценили их травмы как не представляющие угрозы для жизни.

По предварительной информации, причиной стрельбы могла стать ссора. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и личности всех причастных к преступлению.

Клуб, где произошел инцидент, работал в формате after-hours — заведение продолжало принимать посетителей после официально установленного времени закрытия баров и клубов, где продают алкоголь.

Похожий инцидент произошел днем ранее на карибском острове Сент-Винсент. В результате массовой стрельбы погибли четыре человека, еще четверо получили ранения. По предварительным данным, вооруженные люди подъехали на автомобиле к группе людей возле магазина в районе Грин-Хилл и открыли огонь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.